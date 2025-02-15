15 февраля 2025, 00:27

Снегоуборщик загорелся в аэропорту Домодедово

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В аэропорту Домодедово на взлетно-посадочной полосе загорелся снегоуборщик. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пожары Аэропорт Домодедово Москва
14 февраля 2025, 22:33
«Родное место». Волонтер рассказала о сгоревшем штабе «Шлагбаум» в Анапе
РИА «Новости»
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Сгоревший при пожаре в станице Благовещенская в Анапе штаб добровольцев «Шлагбаум» был для них родным местом, где они общались друг с другом и работали. Об этом 360.ru сообщила одна из волонтеров.

«Это место, где мы ели, работали, одевались в СИЗы. Откуда выходили на пляж для ликвидации мазута, где отмечали Новый год», - сказала она.

По ее словам, штаб для волонтеров был родным местом.

Сейчас она общается с группой добровольцев из Тольятти и Самары и с друзьями-волонтерами из Москвы. Девушка отметила, что все ребята в школе и переживают.

«Девчонки плачут, собственно, как и я», - призналась она.

Ранее прокуратура Краснодарского края назвала предварительную причину возникновения пожара в пансионате «Зенит» в Анапе. Это неосторожное обращение с огнем.

Пожары Волонтеры Анапа
14 февраля 2025, 20:53
Число отравившихся в московском хостеле увеличилось
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Количество обратившихся к врачам постояльцев московского хостела «Гостиница РБК сервис» с жалобами на симптомы отравления выросло до 70 человек. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

Массовое отравление в хостеле произошло в пятницу, 14 февраля. Изначально пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила о 20 пострадавших, которых забрали инфекционную больницу.

Через некоторое время Telegram-канал «112» объявил, что число госпитализированных возросло до 40. По предварительным данным, в анализах пациентов врачи обнаружили кишечную палочку.

Telegram-канал Mash подчеркнул, что все пострадавшие - рабочие, задействованные на строительстве жилого комплекса «Обручева 30», граждане Узбекистана и Таджикистана.

Для обеспечения работников питанием наниматель заказал комплексные обеды у ООО «Енидем».

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора начали эпидемическое расследование. Криминалисты столичного главка СК осмотрели хостел и в рамках проверки и заявили, что по итогам мероприятий примут решение о возбуждении уголовного дела.

Больницы Врачи Массовое отравление в московском хостеле
14 февраля 2025, 20:37
Получил тяжелые травмы. На ребенка в школе Петербурга упал игровой тир
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Игровой тир рухнул на девятилетнего ученика одной из школ во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В беседе с 360.ru мать пострадавшего мальчика рассказала, что он получил тяжелые травмы головы.

«Находится в реанимации. Врачи сделали все возможное, чтобы он остался жив. Сын получил серьезные повреждения - травмы головы, переломы костей черепа», - поделилась она.

Сейчас родители пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. Женщина отметила, что руководство школы - ни завуч, ни директор - с семьей не связывались. По словам матери ребенка, был только звонок из комитета по образованию с предложением о помощи.

По данным Следственного комитета, сотрудники одной из школ Фрунзенского района без согласования поставили на втором этаже игровой тир, который не закрепили должным образом. Конструкция упала на ученика второго класса.

Мальчика доставили в больницу с множественными повреждениями. Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников школы.

По данным РЕН ТВ, второклассник пострадал , когда бегал на перемене. После госпитализации врачи переливали школьнику кровь, чтобы спасти.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Школы Больницы
14 февраля 2025, 19:18
В Москве приостановили продажи зефира во «ВкусВилле» из металла
РИА «Новости»
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Специалисты Роспотребнадзора начали расследование по факту приобретения покупателем зефира с металлической стружкой в одном из столичных магазинов «ВкусВилл». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«При проведении выездного обследования установлено, что в реализации находится четыре упаковки продукции от партии, в которой обнаружен инородный предмет», - отметили в публикации.

В Роспотребнадзоре отметили, что продажи зефира в магазине приостановили. Также во «ВкусВилл» направили запрос для предотвращения дальнейшей реализации возможно недоброкачественной продукции.

Мужчина купил во «ВкусВилле» зефир с металлической стружкой, сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва». В техподдержке компании ему пообещали снять оставшиеся упаковки зефира с продажи.

Ранее «ВкусВилл» приостановил продажи десерта «ДэнБош» после жалобы жительницы Москвы на осколки стекла в упаковке. Руководство сети супермаркетов предположило, что проблемы возникли с целостностью упаковки.

Магазины Мужчины Москва

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