Снегоуборщик загорелся в аэропорту Домодедово
В аэропорту Домодедово на взлетно-посадочной полосе загорелся снегоуборщик. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Это место, где мы ели, работали, одевались в СИЗы. Откуда выходили на пляж для ликвидации мазута, где отмечали Новый год», - сказала она.
По ее словам, штаб для волонтеров был родным местом.
Сейчас она общается с группой добровольцев из Тольятти и Самары и с друзьями-волонтерами из Москвы. Девушка отметила, что все ребята в школе и переживают.
«Девчонки плачут, собственно, как и я», - призналась она.
Ранее прокуратура Краснодарского края назвала предварительную причину возникновения пожара в пансионате «Зенит» в Анапе. Это неосторожное обращение с огнем.
Массовое отравление в хостеле произошло в пятницу, 14 февраля. Изначально пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила о 20 пострадавших, которых забрали инфекционную больницу.
Через некоторое время Telegram-канал «112» объявил, что число госпитализированных возросло до 40. По предварительным данным, в анализах пациентов врачи обнаружили кишечную палочку.
Telegram-канал Mash подчеркнул, что все пострадавшие - рабочие, задействованные на строительстве жилого комплекса «Обручева 30», граждане Узбекистана и Таджикистана.
Для обеспечения работников питанием наниматель заказал комплексные обеды у ООО «Енидем».
Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора начали эпидемическое расследование. Криминалисты столичного главка СК осмотрели хостел и в рамках проверки и заявили, что по итогам мероприятий примут решение о возбуждении уголовного дела.
«Находится в реанимации. Врачи сделали все возможное, чтобы он остался жив. Сын получил серьезные повреждения - травмы головы, переломы костей черепа», - поделилась она.
Сейчас родители пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. Женщина отметила, что руководство школы - ни завуч, ни директор - с семьей не связывались. По словам матери ребенка, был только звонок из комитета по образованию с предложением о помощи.
По данным Следственного комитета, сотрудники одной из школ Фрунзенского района без согласования поставили на втором этаже игровой тир, который не закрепили должным образом. Конструкция упала на ученика второго класса.
Мальчика доставили в больницу с множественными повреждениями. Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников школы.
По данным РЕН ТВ, второклассник пострадал , когда бегал на перемене. После госпитализации врачи переливали школьнику кровь, чтобы спасти.
«При проведении выездного обследования установлено, что в реализации находится четыре упаковки продукции от партии, в которой обнаружен инородный предмет», - отметили в публикации.
В Роспотребнадзоре отметили, что продажи зефира в магазине приостановили. Также во «ВкусВилл» направили запрос для предотвращения дальнейшей реализации возможно недоброкачественной продукции.
Мужчина купил во «ВкусВилле» зефир с металлической стружкой, сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва». В техподдержке компании ему пообещали снять оставшиеся упаковки зефира с продажи.
Ранее «ВкусВилл» приостановил продажи десерта «ДэнБош» после жалобы жительницы Москвы на осколки стекла в упаковке. Руководство сети супермаркетов предположило, что проблемы возникли с целостностью упаковки.