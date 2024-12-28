28 декабря 2024, 16:54

Снегоуборочная машина насмерть задавила школьницу на Ямале

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Девочка погибла под колесами снегоуборочной машины. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Ямало-Ненецкого автономного округа.

Трагедия произошла в поселке Уренгой в Пуровском районе на Ямале днём 27 декабря. Школьница скатилась на тюбинге с обратной стороны горки, не предназначенной для скатывания. В этот момент 11-летняя девочка попала под колеса «Камаза 5511», который убирал прилегающий к зданию культурно-спортивного комплекса «Уренгоец» снег.

В отношении водителя снегоуборочной машины возбудили уголовное дело по статье по причинении смерти по неосторожности. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Следователи также организовали проверку исполнения правил безопасности в зоне детских горок и при проведении работ по уборке снега.

Ранее глава поселка в Ханты-Мансийском автономном округе устроил стрельбу , когда узнал об интимных отношениях 12-летней дочери с 15-летним бойфрендом. По данным Telegram-канала Mash , речь идет о главе поселка Куминский Сергее Грубцове. На допросе он раскаялся в содеянном.

Школьники
28 декабря 2024, 15:33
Девятерых собак, испачкавшихся в мазуте, спасли в Анапе
Pixabay
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В анапском приюте «Добрый мир» помогают собакам, которые испачкались в мазуте. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Собак нашли на пляжах Анапы. Их лапы были измазаны мазутом. Для четвероногих это опасно, так как при попытке очистить шерсть нефтепродукты попадают животным в желудок, вызывая отравление», - отметили в оперштабе.

Также собаки могут отравиться парами мазута.

Волонтеры спасли девятерых собак. Животных отмыли и дали им лекарства.

В этот приют собак привозят добровольцы или сотрудники. В настоящее время здесь содержится более 600 собак.

В городе также работает штаб по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута, сообщили «Новости Анапы». Он располагается в селе Витязево. Здесь можно получить необходимую экипировку и узнать, как правильно отлавливать пернатых, чтобы помочь им.

Из-за крушения танкеров в Керченском проливе в Черное море вылились сотни тонн мазута. Сейчас на побережье Анапы продолжается уборка песка , загрязненного мазутом. Его вывозят на специально отведенные площадки. Также волонтеры помогают спасать птиц.

Собаки Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
28 декабря 2024, 14:27
Пьяный мэр из ХМАО устроил стрельбу после секс-скандала с его 12-летней дочерью
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Глава поселка в Ханты-Мансийском автономном округе устроил стрельбу, когда узнал об интимных отношениях 12-летней дочери с 15-летним бойфрендом. Об этом сообщили источники Ura.ru.

Мэр напился, взял ружье и отправился в дом молодого человека. Парня на месте не оказалось, тогда чиновник несколько раз выстрелил в потолок.

«Мэр сильно напился и заявился к подростку домой, ему сказали, что мальчик в школе на новогодней елке. После этого мэр выстрелил из ружья. Туда приехали две легковые машины и скорая», - заявил источник.

Собеседник Ura.ru в силовых структурах заявил, что мэр «был просто невменяемый». Однако он давно знал об интимных отношениях дочери с подростком. Правоохранители организовали проверку по поводу половой связи школьников.

По данным Telegram-канала Mash , речь идет о главе поселка Куминский Сергее Грубцове. На допросе он раскаялся в содеянном.

В ноябре министр спорта из Тувы Субудай Монгуш на вечеринке в Монголии станцевал пьяным. Мужчину сняли на видео.

ХМАО Стрельба Чиновники Школьники
28 декабря 2024, 13:43
Трое снегоходчиков с детьми застряли в горах на Камчатке
Freepik
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Группа путешественников отправилась на снегоходах в район горного массива Вачкажец и застряла. Им на помощь выдвинулись спасатели, сообщила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю.

В районе гор застряли пять россиян: трое взрослых и двое маленьких детей. Они связались с экстренными службами и попросили о помощи.

«На помощь отправились сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России и поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю», - отметили в пресс-службе.

Ранее в горах Непала на высоте 7100 метров разбилась группа российских альпинистов.

Их тела эвакуировали со склона Дхаулагири спустя восемь дней после ЧП, так как спасатели из-за непогоды не могли высадиться на вертолете на вершине горы.

Причиной гибели путешественников стал сход «снежной доски». Тела погибших перевезли в Катманду.

Дети МЧС РФ Камчатка
28 декабря 2024, 08:50
Тела четверых детей нашли в частном доме под Тверью
Пресс-служба Следственного комитета
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В частном доме в СНТ Межурка в Тверской области нашли тела четверых детей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, несовершеннолетние были убиты.

Первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов выехал на место происшествия.

Следователи и опытные криминалисты также отправились в Калининский район, где произошло преступление.

В СК уточнили, что информация о четырех погибших детях поступила в ведомство утром 28 декабря.

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливают специалисты.

В Ленинском районе Челябинска летом убили младенца. В преступлении сначала подозревали ребенка с особенностями умственного развития, однако позже следователи обвинили в гибели новорожденного 35-летнего мужчину, который являлся погибшему дядей.

Дети Прокуратура РФ Следственный комитет России

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