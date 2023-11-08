Снегоход с тремя россиянами ушел под лед в Якутии

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Снегоход угодил под лед на реке Индигирке в местности Туостах, которая находится примерно в 25 километрах от села Оймякон. На «Буране» находились трое мужчин 1956, 1980 и 1984 годов рождения.

Провалившихся под лед вместе со снегоходом пока не обнаружили. Других подробностей прокуратура не привела.

Как уточнило издание Lenta.ru , река еще не до конца замерзла. Вода не застыла, ее температура составляет примерно семь градусов тепла.

Первый случай гибели на льду в осенне-зимнем сезоне зафиксировали под Челябинском в понедельник, 6 ноября. Девятилетний мальчик пропал в деревне Яраткулова Аргаяшского района.

Школьник утонул , провалившись под лед. Спасатели достали его тело из воды.