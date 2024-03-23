«Снаряд попал в голову». Девятилетнего мальчика убили на глазах матери в Crocus City Hall

Женщина с сыном пришла на концерт группы «Пикник», где вооруженные люди открыли огонь. Мама пыталась прикрыть ребенка от обстрела.

«Прикрывала, но ему снаряд попал в голову. <…> Когда она это увидела, она его поцеловала и сказала: „Сынок подожди, я сейчас кого-нибудь позову“. Сама она ползком искала, кто ей поможет, хотела найти выход», - рассказала подруга потерпевшей.

Затем прогремел взрыв. Мама мальчика получила осколочные ранения грудной клетки и руки, а также ушиб сердца.

«У нее была единственная просьба - чтобы нашли тело сына. <…> В результате тело обнаружено», - поделилась собеседница «360».

В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области сообщили о 140 пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall. Порядка 105 раненых доставили в медучреждения, 32 человека получают помощь амбулаторно.