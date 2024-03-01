Смотритель маяка пропал на курильском острове Шумшу

Раненого бойца специальной военной операции сняли с рейса за курение на борту. Сам ветеран заявил «360», что действительно курил, но еще до самолета. По его словам, правила авиаперевозок он не нарушал.

Все произошло на рейсе Москва - Барнаул авиакомпании «Победа». Одного из пассажиров высадили из самолета за курение на борту. Мужчину заподозрили в нарушении правил авиаперевозок после посещения туалета.

«До пассажира запаха не было, после него я почувствовала в туалетной комнате запах сигарет, я его на месте задержала», - рассказала «360» стюардесса авиакомпании.

Капитан воздушного судна принял решение снять пассажира с рейса и вызвал полицию. Сам ветеран отрицает курение на борту. По его словам, он каждый день выкуривает три пачки сигарет, поэтому запах впитался в его одежду.

«Как бы я курил в самолете? Вы же в автобусе чувствовали от меня запах курева, да? Ну вот. Я не курил [в самолете], от меня запах идет, я не отрицаю, я много курю», - заявил мужчина.

Пассажиры самолета подтвердили, что в туалете был запах сигарет, но дыма или окурков не было, датчик дыма также не сработал.

В понедельник, 25 февраля, пассажиры рейса Москва - Якутск заступились за участника СВО , устроившего дебош на борту самолета.­ Военнослужащий оскорблял бортпроводников авиакомпании и они вызвали полицию. Но часть пассажиров попросили не снимать бойца с рейса, и поручились за него.