Смотритель маяка Курбатова в метель пропал на Курилах

Расстояние между двумя маяками составляет 35 километров, которые он преодолел за один день. Оказалось, что мужчина все-таки добрался до дальнего объекта. Оттуда его эвакуировали в Северо-Курильск.

Медики оказали смотрителю первую помощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает. В последние дни февраля на Курилах бушевал циклон, сопровождавшийся метелью и сильным ветром. В регионе действовало экстренное предупреждение.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли на Сахалине более 80 рыбаков, которых унесло на льдине в Охотское море.