СМИ «похоронили» убившего Флойда экс-полицейского

По его словам, экс-полицейский сможет выжить после нанесенных ему ножевых ранений. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

В воскресенье, 26 ноября, на осужденного за убийство темнокожего Джорджа Флойда экс-полицейского напали в американской тюрьме. Об этом сообщило агентство Associated Press. По данным издания, Шовина пырнул другой заключенный. В результате тот получил серьезные ранения.

Сотрудники исправительного учреждения Аризоны оказали ему первую помощь и отправили в больницу. Позже СМИ распространили информацию о смерти Шовина, которая в итоге оказалась ложной.

Шовин убил афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года, после чего в США начались массовые протесты. В интернете опубликовали кадры, на которых полицейские надели на темнокожего мужчину наручники и втроем прижали его к земле. Один из них наступил ему коленом на шею.

Сам Флойд говорил, что может дышать. В результате он затих, а затем скончался в реанимации. Дерека Шовина обвинили в убийстве по неосторожности и приговорили к 22,5 года тюрьмы.