Смертельный пожар в Воскресенске полностью потушили

Вызов в экстренные службы поступил незадолго до полуночи. На улице Спортивной вспыхнул одноэтажный деревянно-щитовой дом размером 10 на 15 метров с крышей из шифера. К приезду спасателей постройка горела по всей площади.

В тушении задействовали 39 человек и 14 единиц техники. В 00:32 возгорание локализовали на площади 150 квадратных метров, в 02:02 ликвидировали открытый огонь. В 05:35 пожар полностью потушили.

Погибли шесть человек , в том числе четверо детей. Двум подросткам 11 и 13 лет удалось спастись, они покинули дом до приезда спасателей. Медики осмотрели пострадавших.