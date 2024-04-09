09 апреля 2024, 07:05

Смертельный пожар в Воскресенске полностью потушили

РИА «Новости»
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В поселке Фосфоритный городского округа Воскресенск ликвидировали пожар в одноэтажном жилом доме. Площадь возгорания достигла 150 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС России по Московской области.

Вызов в экстренные службы поступил незадолго до полуночи. На улице Спортивной вспыхнул одноэтажный деревянно-щитовой дом размером 10 на 15 метров с крышей из шифера. К приезду спасателей постройка горела по всей площади.

В тушении задействовали 39 человек и 14 единиц техники. В 00:32 возгорание локализовали на площади 150 квадратных метров, в 02:02 ликвидировали открытый огонь. В 05:35 пожар полностью потушили.

Погибли шесть человек , в том числе четверо детей. Двум подросткам 11 и 13 лет удалось спастись, они покинули дом до приезда спасателей. Медики осмотрели пострадавших.

Пожары МЧС РФ Воскресенск
09 апреля 2024, 05:01
Спасатели обнаружили тело шестого погибшего при пожаре в Воскресенске
РИА «Новости»
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На месте пожара в Воскресенске в Московской области спасатели нашли тело шестого погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Обнаружено тело мужчины без признаков жизни», - уточнили в ведомстве.

В ночь на вторник, 9 апреля, пожар площадью 150 квадратных метров охватил жилой дом в Воскресенске. На место прибыли 25 спасателей и восемь единиц техники. Им удалось ликвидировать открытое горение.

На месте пожара спасатели обнаружили тела четырех человек: женщины и трех детей. Позже появилась информация о найденном теле четвертого ребенка.

В ведомстве уточнили, что двум несовершеннолетним удалось спастись при пожаре. Детям 11 и 13 лет помогли выбраться из горящего дома соседи до приезда сотрудников МЧС. Спасатели передали пострадавших врачам.

Всего в доме проживали восемь человек: двое взрослых и шестеро детей.

Спасатели Пожары Дети Врачи Воскресенск
09 апреля 2024, 04:04
Два ребенка спаслись при смертельном пожаре в Воскресенске
Пресс-служба МЧС
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Два ребенка выжили при смертельном пожаре в частном доме в Воскресенске в Московской области. Несовершеннолетних спасли соседи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Двое детей 11 и 13 лет переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия сотрудников МЧС России», - уточнили в ведомстве.

В ночь на вторник, 9 апреля, пожар площадью 150 квадратных метров произошел в частном доме в Воскресенске. Прибывшие на место спасатели ликвидировали открытое горение. В тушении принимали участие 25 человек и восемь единиц техники.

На месте пожара они обнаружили тела четырех человек - одного взрослого и трех детей. Позже в ведомстве уточнили, что спасатели нашли тело еще одного ребенка.

Всего в доме проживали восемь человек, шестеро из них - дети. Судьба еще одного взрослого пока неизвестна.

Спасатели Пожары Дети МЧС РФ Врачи Воскресенск
09 апреля 2024, 03:34
Грызунов обвинили в прорыве насыпной дамбы в Орске
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Грызуны могли «проточить» дамбу, что привело прорву воды в Орске. Об этом заявил директор АО «Спецстрой», которое является генеральным подрядчиком строительства дамбы на реке Урал, Сергей Комаров, сообщил Первый канал.

Комаров отметил, что внимательно изучил видеосъемки прорыва дамбы и сделал вывод, что грызуны могли проделать в сооружении отверстие. А для того, чтобы дамба не выдержала напора воды, хватило даже двух-трех сантиметровой «дырочки». Также генподрядчик не исключил возможность ошибок при проектировании сооружения.

Наводнение обрушилось на Оренбургскую область в конце прошлой недели после прорыва дамбы в Орске. Водой затопило более шести тысяч домов в старой части города.

Власти региона призвали к эвакуации жителей домов, попадающих в зону подтопления. Как сообщил глава Орска Василий Козупица, всем членам семей, пострадавшим от паводка, выплатят по 100 тысяч рублей.

Урал Наводнения Паводки
09 апреля 2024, 03:24
Четыре ребенка погибли при пожаре в Воскресенске
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС потушили пожар в Воскресенске Московской области. Жертвами возгорания стали пять человек, четверо из которых — дети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники МЧС потушили пожар в Воскресенске Московской области. Жертвами возгорания стали пять человек, четверо из которых - дети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным спасателей, пожар площадью 150 квадратных метров охватил частный дом в Воскресенске.

«На пожаре в Подмосковье обнаружены четверо погибших, из них три ребенка», - сообщили в МЧС.

Позже в ведомстве уточнили, что спасатели нашли тело еще одного ребенка. Всего в доме проживали восемь человек, шесть из них - дети.

К настоящему моменту пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении принимают участие 25 спасателей и восемь единиц техники.

Ранее один человек погиб и двое пострадали при пожаре из-за взрыва газа в Татарстане. Хлопок газовоздушной смеси произошел в двухэтажном жилом доме в городе Нурлат. В результате возник пожар на площади 80 квадратных метров, а наружные стены здания обрушились. Жителей дома эвакуировали. По предварительной информации, взрыв произошел во время установки натяжных потолков.

Спасатели Пожары Дети МЧС РФ Воскресенск

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