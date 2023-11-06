Смертельное столкновение легковушек и грузовика произошло около Каширы

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Renault Duster. Двигаясь в сторону Москвы, он столкнулся с грузовиком Volvo. От удара большегруз повело в сторону, съезжая на обочину, машина снесла с дороги еще две легковушки.

В результате аварии на месте погиб один человек. Шесть пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Среди раненых - двое детей 12 и 10 лет.

Каширская городская прокуратура взяла под контроль установку всех обстоятельств аварии и дальнейшее решение об уголовном деле.

Сегодня же в Челябинской области в столкновении школьного автобуса и легкового автомобиля погибли женщина и ребенок. По данным регионального главка МВД, владелица отечественной машины не справилась с управлением на седьмом километре трассы Черновская - Кундравы и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом. В школьного транспорта в момент аварии находились 18 детей и пятеро взрослых. Никто из них не пострадал.