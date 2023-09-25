Смертельное ДТП с участием трех машин произошло на Алтае

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Авария произошла в воскресенье, 24 сентября. Находившийся за рулем Honda Odyssey 69-летний мужчина выехал на встречку. Там он столкнулся с Toyota Vista и Ford F-150.

«Водитель Honda Odyssey погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи, как и 23-летний водитель Toyota Vista» , - указали в сообщении.

Водитель, сидевший за рулем Ford F-150, получил различные травмы. Медики госпитализировали его в больницу Барнаула.

Сотрудники ГИБДД начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее смертельное ДТП произошло в Нижегородской области. Количество пострадавших в результате столкновения грузовика с маршруткой составило 17 человек.