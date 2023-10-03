Смертельное ДТП с участием скутера и квадроцикла произошло в Новой Москве

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По предварительной информации, вечером 2 октября 38-летняя женщина, управлявшая квадроциклом «Stels», двигалась от СНТ «Пыхчево» в сторону деревни Власьево. В районе дома № 1 она столкнулась со скутером «Tank», за рулем которого был несовершеннолетний. После этого квадроцикл врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП 58-летняя пассажирка квадроцикла получила тяжелые травмы и скончалась на месте. Водителя квадроцикла доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Ранее два грузовика столкнулись в Головинском районе Москвы. В автомобилях оказались заблокированы люди.