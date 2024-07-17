Смертельное ДТП с участием скорой произошло под Ульяновском

В региональном главке МВД заявили, что на трассе столкнулись Ford Transit, УАЗ и Lada Granta. Жертвой ДТП стал один человек, еще одного доставили в больницу.

При этом в ведомстве не уточняли, что участником происшествия была скорая.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.