Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Свердловской области

Столкновение КамАЗ и Man произошло около 02:20 на 144 километре автодороги М-5. Один из водителей отечественного грузовика получил серьезные травмы и скончался.

На месте ДТП находятся оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют, кто виноват в аварии. Движение транспорта в этом районе не ограничивали.

Ранее на Минском шоссе в Подмосковье грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Аварию зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Один человек погиб, второй получил серьезные травмы. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.