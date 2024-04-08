Смертельное ДТП с участием автобуса ПАЗ произошло в Кургане

Читайте нас в:

По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, находившийся за рулем ПАЗ, при повороте столкнулся с Lada Priora. Управлявший легковушкой мужчина 2005 года рождения получил травмы.

Его пассажир - 2002 года рождения скончался на месте. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее в Самарской области автобус с пассажирами съехал с трассы и опрокинулся в кювет. Жертвами аварии стали два человека.