Смертельное ДТП с участием автобуса ПАЗ произошло в Кургане
Утром 8 апреля на улице Ленина в Кургане произошла авария, столкнулись автобус ПАЗ и Lada Priora. В результате погиб пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД по Кургану.
По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, находившийся за рулем ПАЗ, при повороте столкнулся с Lada Priora. Управлявший легковушкой мужчина 2005 года рождения получил травмы.
Его пассажир - 2002 года рождения скончался на месте. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.
Ранее в Самарской области автобус с пассажирами съехал с трассы и опрокинулся в кювет. Жертвами аварии стали два человека.