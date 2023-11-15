Смертельное ДТП с участием автобуса и грузовика произошло под Екатеринбургом

Крупное ДТП произошло на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов рядом с Верхней Пышмой. Автобус и грузовой автомобиль врезались друг в друга. Об этом заявила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, сообщил ТАСС.

По предварительной информации, из-за аварии погибли два человека, еще шесть пострадали. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, а также следователи, спасатели и медики.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются», - указали в пресс-службе.

В связи с аварией ограничили движение транспорта в районе 318-го километра автотрассы.

Представители Госавтоинспекции напомнили, что в регионе выпал снег, из-за чего повысились риски на дорогах. Они посоветовали водителям следить за скоростью при поездках, а также учитывать все дорожные условия: трафик, видимость, осадки и состояние дорожного покрытия.

Ранее смертельное ДТП произошло в Нижегородской области. Водитель «Нивы» на трассе в деревне Свободная не справился с управлением. Легковая машина перевернулась и врезалась в ЛЭП.