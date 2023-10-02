Смертельное ДТП с Kia и «газелью» случилось на востоке Москвы

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Об аварии стало известно около 23 часов. На территории Метрогородка в районе дома по Пермской улице, 7 строение 3 столкнулись «газель», Isuzu и Kia. По информации источника, потребовалась деблокация. Погиб один человек.

Полиция уточнила ТАСС , что Kia сбила стоявшего на проезжей части человека и врезалась в «газель», которая по инерции врезалась Isuzu. Кадры с места аварии показал в своем Telegram-канале Дептранс Москвы. К двум часам утра движение по дороге восстановили.

Другое ДТП случилось в Балашихе. Легковой автомобиль столкнулся с КамАзом. Погибли четыре человека - пассажиры, по словам очевидца, вылетели из машины на улицу.