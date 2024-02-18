18 февраля 2024, 18:24

Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Сочи

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Фура перевернулась на трассе в Сочи, водитель большегруза получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба полиции по городу-курорту.

ЧП произошло на улице Яна Фабрициуса. По предварительной информации, водитель не справился с управлением при съезде с объездной дороги. Машина перевернулась и упала на нижнюю часть трассы.

Водителя с травмами доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Ранее 18 февраля на трассе Хабаровск - Владивосток легковой автомобиль BMW попал в лобовое ДТП с грузовиком MAN. Водитель иномарки скончался на месте, а водителя фуры отвезли в тяжелом состоянии в больницу.

Грузовики ДТП Сочи Водители
18 февраля 2024, 18:34
Мужчина устроил поножовщину в ночном клубе на Урале. Драка попала на видео
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Мужчина ранил ножом посетителей ночного клуба в Красноуральске. Одного пострадавшего доставили в больницу, сообщил источник «360».

На кадрах записи, появившейся в распоряжении «360», видно, как несколько посетителей клуба ведут беседу. В какой-то момент один из них достает из кармана нож и начинает наносить удары своим оппонентам.

По данным Telegram-канала Shot , на посетителей набросился 26-летний мужчина, в Красноуральск он приехал на заработки из Пермского края. По предварительным данным, пермяк работает монтажником.

Правоохранители уже задержали злоумышленника. Против него возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», добавил источник Shot.

Ранее мужчина устроил поножовщину в одном из ресторанов Махачкалы из-за танца девушки. Медики госпитализировали с ранениями трех человек.

Драки Преступления Мужчины Свердловская область
18 февраля 2024, 18:26
Под Воронежем девятилетний мальчик запутался в канате и погиб от удушения
РИА «Новости»
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Девятилетний мальчик скончался в селе Ямное Воронежской области. Он запутался в канате на шведской стенке и умер от удушения, сообщило РЕН ТВ.

По данным издания, 17 февраля девятилетний ребенка играл в своей комнате, в какой-то момент он решил забраться на шведскую стенку. Мальчик запутался в канате, который обмотался вокруг его шеи.

Отец обнаружил сына в бессознательном состоянии и сразу же повез в больницу. Несмотря на усилия медиков спасти школьника не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Похожий случай произошел в Калининграде. Мать нашла своего 11-летнего сына, повисшим на шведской стенке. Полицейские провели проверку. По предварительной версии, мальчик неудачно повис и скончался от удушения.

Дети Школьники
18 февраля 2024, 17:52
Спасенный из горящей квартиры на юге Москвы скончался
РИА «Новости»
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Эвакуированный из горящей квартиры многоэтажки в Северном Чертанове на юге Москвы умер, несмотря на реанимационные мероприятия прибывших на место врачей скорой помощи. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его данным, пострадавшего вместе с еще одним жильцом вынесли из задымленной четырехкомнатной квартиры , где пламя охватило два жилых помещения и два подсобных помещения.

Находящегося в тяжелом состоянии спасенного передали врачам для реанимации. Однако усилия медиков не дали результата, пострадавший скончался.

Пожарные оперативно ликвидировали пламя на площади 50 квадратных метров. Что стало причиной возникновения возгорания, будет установлено позднее.

Пожары Москва
18 февраля 2024, 17:08
Двух человек спасли при пожаре в квартире на юге Москвы
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В воскресенье, 18 февраля, в многоэтажном доме на юге Москвы произошел пожар. Сотрудники МЧС спасли двух человек, сообщил источник «360».

Возгорание началось в доме, расположенном по адресу: Чертаново Северное, 4, строение 403. На видео, появившемся в распоряжении «360», квартиру объял огонь, из нее валил черный дым.

По данным источника, пламя шло со стороны балкона, есть угроза, что оно перекинется на соседние квартиры. На месте происшествия находятся экстренные службы.

UPD.

С одним из пострадавших медики проводят реанимационные мероприятия.

Накануне в деревне Семенково Троицкого административного округа произошло задымление на заводе по производству комбикорма.

Пожары Москва

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