Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Сочи

ЧП произошло на улице Яна Фабрициуса. По предварительной информации, водитель не справился с управлением при съезде с объездной дороги. Машина перевернулась и упала на нижнюю часть трассы.

Водителя с травмами доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Ранее 18 февраля на трассе Хабаровск - Владивосток легковой автомобиль BMW попал в лобовое ДТП с грузовиком MAN. Водитель иномарки скончался на месте, а водителя фуры отвезли в тяжелом состоянии в больницу.