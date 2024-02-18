Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Сочи
Фура перевернулась на трассе в Сочи, водитель большегруза получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба полиции по городу-курорту.
ЧП произошло на улице Яна Фабрициуса. По предварительной информации, водитель не справился с управлением при съезде с объездной дороги. Машина перевернулась и упала на нижнюю часть трассы.
Водителя с травмами доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь.
Ранее 18 февраля на трассе Хабаровск - Владивосток легковой автомобиль BMW попал в лобовое ДТП с грузовиком MAN. Водитель иномарки скончался на месте, а водителя фуры отвезли в тяжелом состоянии в больницу.