Смертельное ДТП произошло в Новгородской области

В автомобиле 48 Renault Megane также ехали две девочки восьми и 13 лет. По данным ГИБДД, в результате аварии они не пострадали.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Санкт-Петербургом , а также пострадала восьмилетняя девочка.

По данным ведомства, авария произошла на трассе M-10 вблизи деревни Подберезье. Женщина-водитель автомобиля Kia Ceed не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там машина столкнулась с иномаркой Renault Megane, за рулем которой находилась 42-летняя автоледи. В результате аварии обе женщины погибли.