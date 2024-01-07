07 января 2024, 00:46

Смертельное ДТП произошло на трассе Пермь — Екатеринбург

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Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург в Красноуфимском районе Урала. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области в своем Telegram-канале.

По данным ГИБДД, автомобили Chevrolet Niva и Lada Granta столкнулись на 163 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург». В результате аварии пассажир Niva погиб на месте. Травмы получили четыре человека: оба водителя и два пассажира Lada, один из которых несовершеннолетний. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

В среду, 3 января, два человека погибли в аварии с автобусом в Чувашии. ДТП произошло 152-м километре трассы Чебоксары - Сурское в Порецком округе. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и завалился на бок. В результате аварии 15 человек получили различные травмы.

Пермь ДТП ГИБДД Дороги Екатеринбург Водители
07 января 2024, 01:17
Мужчина выпал из окна в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Мужчина выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Екатеринбурге. Об этом сообщил портал «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на очевидцев.

По информации журналистов, 42-летний мужчина держался за подоконник, когда из окна выглядывала девушка. Через несколько секунд он сорвался вниз.

По данным издания Ura.ru , мужчина упал и получил травмы по собственной неосторожности. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.

В декабре 18-летняя жительница Уфы выпала из окна во время первого свидания. Девушка познакомилась с 23-летним молодым человеком в интернете, и они решили арендовать квартиру для встречи. На свидании молодые люди распивали алкоголь. Девушка сидела на подоконнике, но в какой-то момент не удержалась и упала с девятого этажа. Прибывшим на место медикам не удалось спасти пострадавшую.

Скорая помощь МВД РФ Мужчины Екатеринбург Полиция
07 января 2024, 00:37
Драка между сотрудницами магазина закончилась госпитализацией в Петербурге
Freepik
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Драка произошла между работницами супермаркета в Петербурге. Уборщица магазина напала на другую сотрудницу. В результате конфликта одна из его участниц получила закрытую черепно-мозговую травму, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, конфликт произошел в супермаркете по адресу: Малая Бухарестская улица, дом 4.

В результате драки пострадала 50-летняя работница магазина. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом скулы и шейного отдела позвоночника. Врачи оценивают состояние женщины как удовлетворительное.

В конце декабря 2023 года 40-летняя женщина напала на врачей московской поликлиники , обвинив их в заражении коронавирусом. В результате конфликта врач-терапевт получила черепно-мозговую травму, кроме того, пациентка расцарапали ей лицо.

Драки Врачи Женщины Магазины
07 января 2024, 00:11
Аварию в обеспечивающей Климовск теплом котельной ЗАО «КСПЗ» скрывало почти сутки
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Причиной отключения отопления и аварий на теплосетях Климовска стала авария в котельной, расположенной на территории закрытого режимного предприятия «Климовский патронный завод» ЗАО «КСПЗ». Сотрудники производства за сутки не смогли решить проблему и никому об этом не сообщали. Об этом «360» рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он пояснил, что котельная завода обеспечивает теплом весь микрорайон Климовск. Авария в котельной произошла в 03:00 в ночь на четверг, 4 января. После отключения одного из котлов рабочие попытались его перезапустить. В результате сильные потоки воды повредили теплосети, проходящие по территории района и предприятия.

«Наши ремонтные бригады выехали на место. На территории микрорайона отремонтировали два участка. Но после работ увидели, что сеть не наполняется», - рассказал Артамонов.

Глава округа подчеркнул, что представители завода рассказали об аварии в котельной и признались, что они не могут справиться с ней самостоятельно только к вечеру. Все это время жители оставались без отопления.

«Около 23:00 бригады нашей теплосети начали работать на территории завода. Они провели там шесть часов. Специалисты в -25 градусов под водой занимались варкой магистральной теплосети. Когда они закончили, котел так и не работал», - поделился глава Подольска.

Артамонов добавил, что работы в котельной ЗАО «КСПЗ» начались в 05:00, потому что рабочие предприятия так и не смогли его запустить. Сейчас там заработал резервный котел, который позволил вернуть отопление в дома жителей, хотя и ниже нормативов.

На время отключения домов в микрорайоне Климовск организовали пункты обогрева для жителей в гимназии имени Подольских курсантов, а также ДК «Машиностроитель», куда запустили специальный автобус. Людям с ограниченными возможностями и пенсионерам предложили теплые номера гостиниц округа и детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта».

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов подчеркнул, что жителям микрорайона произведут перерасчет за коммунальные услуги.

Подольск Отопление Заводы Коммунальные аварии Ремонтные работы
06 января 2024, 23:14
Квартира загорелась в «доме-корабле» на юге Москвы
РИА «Новости»
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Возгорание произошло в доме на улице Большая Тульская в Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале департамент транспорта столицы.

«В сторону области для движения доступна одна полоса из четырех. Рекомендуем объезжать этот участок», - указали в сообщении.

Сейчас на ЧП работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

По данным Telegram-канала Shot , загорелась квартира на 11-м этаже дома в знаменитом «доме-корабле» на улице Большая Тульская. Пожарные присвоили возгоранию первый ранг сложности.

Огонь охватил два балкона и комнату, наблюдается большое задымление. Жильцов эвакуировали из квартир. Тушения пожара продолжается.

Ранее сотрудники МЧС в Москве спасли пять человек на пожаре в Таганском районе. На балконе квартиры загорелись мебель и личные вещи.

Пожары Москва

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