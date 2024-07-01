Смертельная авария с участием гидроцикла и катера произошла на Неве

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В воскресенье, 30 июня, неподалеку от поселка Свердлова Всеволожского района в акватории Невы столкнулись гидроцикл и маломерное моторное судно.

«Мужчины получили серьезные травмы, их отвезли в медицинское учреждение. Позже один из них от полученных травм скончался», - заявили в СК.

«Фонтанка» уточнила, что погиб мужчина, который управлял гидроциклом. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

В конце мая два туристических судна столкнулись под Литейным мостом в Санкт-Петербурге , пассажиры не пострадали.