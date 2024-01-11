Смерть бывшего топ-менеджера ЮКОСа признали самоубийством

Бывший топ-менеджер скончался в июле 2022 года в своем особняке в Суррее. Следователи обнаружили на теле погибшего следы, свидетельствующие о суициде. В пользу этой версии говорит записка, которую Трушин отправил своим близким в ту ночь, когда его обнаружили мертвым.

Трушин сообщал, что его обманули, в результате чего он стал банкротом. Девушка экс-топ-менеджера рассказала о заморозке его счетов в Швейцарии после начала спецоперации на Украине. В Британии Трушин получил политическое убежище.

В 2005 году российский суд заочно приговорил бывшего топ-менеджера ЮКОСа к 11 годам строгого режима и штрафу в миллион рублей за отмывание денег. В 2003 году по обвинениям в хищениях и неуплате налогов арестовали главу ЮКОСа Михаила Ходорковского*. Недавно его переобъяили в розыск после того, как он попал под уголовное дело.

* Признан иноагентом в России.