Слышали страшный звук. Пассажиры рейса в Дубай отказались лететь аварийным бортом Utair

Издание утверждает, что большинство людей не захотели продолжать полет на авиалайнере, который еще не отремонтировали. Некоторые из пассажиров сообщили о «страшном звуке», которые они слышали при посадке.

В субботу, 11 января, этот борт, Boeing 767 авиакомпании UTair, вернулся в аэропорт вылета уже после того, как преодолел две трети пути в ОАЭ. На борту находились 240 человек.

По версии Mash, во время полета у самолета начала вытекать гидравлическая жидкость. Самолет совершил аварийную посадку во Внуково. На лайнере до сих пор идут ремонтные работы, добавили в Telegram-канале.

Во вторник, 7 января, Boeing 737 той же авиакомпании совершил экстренную посадку в Москве. Самолет направлялся из Петербурга в Самарканд. Кроме того, ранее пилоты принадлежащего Utair Boeing 737 заметили на радаре фантомные метки.

Командиру экипажа самолета, летевшего из Москвы в Дубай, пришлось вернуть воздушное судно в аэропорт вылета - во Внуково. Позднее пассажиры отказались лететь тем же бортом, сообщил Telegram-канал Mash.