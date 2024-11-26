26 ноября 2024, 19:16

«Слышал чавканье». Появились новые детали гибели красноярской школьницы в свинарнике

Freepik
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Свиньи, поедавшие труп красноярской школьницы, сильно шумели, что привлекло внимание искавшего ее молодого человека. Он рассказал правоохранителям, что один из поросят грыз пальцы на ногах девушки, сообщил источник 360.ru.

«Дверь в стайку была немного приоткрыта, было видно, что в стайке темно. Он услышал чавканье», - заявил источник.

Увиденное повергло его в шок. Молодой человек попытался отогнать животных от тела возлюбленной.

«Поросята стали разбегаться, кроме того, который находился у ног. Поросенка у ног пришлось отпинывать от тела <…>. Он не хотел уходить, вероятно, ел пальцы на ногах», - добавил собеседник 360.ru.

По данным источника, парень погибшей попросил соседку вызвать скорую помощь и вытащил тело из свинарника. Молодой человек рассказал, что в день смерти девушка жаловалась на боль в теле, возникшую после сдачи спортивных школьных нормативов.

«Редко жаловалась на здоровье. В четверг, 28 ноября, она сдавала нормативы в школе, поэтому болело все тело», - добавил источник.

В семье погибшей не было конфликтов. Следствие не исключает, что ее мог ударить сосед, после чего она потеряла сознание. Также девушка могла упасть в свинарнике из-за тяжелой травмы, нанесенной быком.

Животные Красноярский край
26 ноября 2024, 16:55
«Все жили мирно в деревне». Семью погибшей в свинарнике девушки не замечали в конфликтах
Pxhere
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Семью 17-летней девушки, погибшей в свинарнике в поселке Ушанка Красноярского края, не уличали в конфликтах. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Все жили мирно в деревне. Может, рабочие были какие-то конфликты, а я вообще не знаю», - добавил он.

В гибели девушки заметили криминальный след. По подозрению в смерти несовершеннолетней задержали жителя Ушанки , проживавшего по соседству с семьей девушки. По данным следствия, мужчина нанес юной соседке телесные повреждения, в результате чего она потеряла сознание. Подозреваемого доставили в Следственный комитет. По одной из версий, житель мог совершить преступление из-за ссоры с отцом погибшей.

Тело 17-летней девушки со следами укусов свиней обнаружили в деревянной постройке. Источник 360.ru рассказал, что погибшая с раннего возраста помогала родителям и ухаживала за скотом. В хозяйстве держали быков, коров и свиней. Животные загрызли девушку, когда никого не было дома.

Семья Животные Красноярский край
26 ноября 2024, 13:39
«Ушла на первый этаж». В жилом доме в Хабаровске печь провалилась к соседям
Телеканал «360»
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Печь в старом хабаровском доме провалилась ночью на этаж ниже и разнесла соседскую квартиру. Об этом сообщил 360.ru владелец жилья Максим.

Он отметил, что в результате ЧП никто не пострадал. На снятых им кадрах видно, что в полу образовалась огромная дыра.

«Я только спать собирался. Я начал снимать видео, хотел родителям видео отослать, сказать, что она, похоже, скоро рухнет. И в этот момент она рухнула», - отметил мужчина.

Он добавил, что из-за проломанного пола ему пришлось переехать к родственникам. Ему предоставили временное жилье, но на подготовку документов уйдет несколько недель.

«Просто ветхое жилье, ветхий дом. Просто [я живу] на втором этаже, а печка ушла на первый этаж, и все», - подчеркнул мужчина.

Его соседка Татьяна, в квартиру которой влетела печь, заявила 360.ru, что дом признали аварийным еще в 2020 году. Несмотря на это, новое жилье собственникам пока не предоставили.

«У меня муж на инвалидности, мне пришлось снимать квартиру и съехать отсюда. <…> Сейчас предлагают маневренный фонд на год», - объяснила она.

Женщина уточнила, что всего в доме восемь квартир. Некоторые жильцы съехали, но часть осталась, подвергая себя опасности.

Ранее в детском саду в Пермском крае обрушился потолок , пострадал один ребенок. Следственный комитет начал проверку.

ЖКХ Коммунальные аварии Дальний Восток
26 ноября 2024, 12:26
Появились новые подробности о гибели девушки в свинарнике под Красноярском
Freepik
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Погибшая в загоне для свиней 17-летняя девушка в Красноярском крае могла получить тяжелую травму из-за находившихся там же быков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По предварительным данным, один из быков ударил девушку рогом по голове, когда она зашла в загон покормить животных. В итоге она потеряла сознание, а затем ее загрызли свиньи.

«По предварительным данным судебно-медицинского эксперта смерть девушки наступила по причине острой кровопотери в результате повреждения бедренной артерии», - заявили в ведомстве.

После случившегося возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее источник 360.ru сообщил, что погибшая с раннего возраста помогала родителям и ухаживала за животными. Ее семья разводила коров, быков и свиней. Животные насмерть загрызли девушку, когда родителей не было дома.

Уголовное дело Животные Красноярский край
26 ноября 2024, 11:39
Сотрудники Росгвардии задержали воровку в гипермаркете в Подмосковье
РИА «Новости»
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Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии с поличным задержали 19-летнюю москвичку за кражу из гипермаркета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сигнал тревоги поступил накануне вечером. Прибывшие стражи порядка узнали, что злоумышленница отрывала с нужных ей товаров защитные этикетки, чтобы вынести украденное за пределы магазина и не попасться на рамке на выходе.

Однако ее заметили, и покинуть гипермаркет она не успела. Полиция проводит проверку.

Ранее Росгвардия задержала в Мытищах четверых приезжих с Украины , которые создали мошенническую схему и похищали с популярного маркетплейса дорогостоящую бытовую технику. Ущерб интернет-магазину превысил девять миллионов рублей.

Росгвардия Магазины Кражи

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