15 февраля 2024, 11:07

«Слово пацана!» Драку подростков в Амурской области сняли на видео

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Несколько подростков стали участниками драки в городе Свободном Амурской области. В распоряжение «360» поступило видео конфликта.

Все события подростки снимали на камеру мобильного телефона. Школьники, среди которых были как девушки, так и парни, собрались большой толпой возле гаражей. Кто-то предложил сделать круг, как в фильмах.

«Слово пацана!» - выкрикнул в этот момент один из подростков.

Первыми дрались двое парней. Один сразу начал избивать противника кулаками, затем повалил на землю и пинал по спине, пока окружающие не попросили его остановиться.

Через пару минут между двумя другими подростками завязалась драка. Один из участников конфликта почти сразу повалил соперника на землю и избивал его. Драка прекратилась, когда агрессор ударил лежащего в лицо. Похоже, подростки заранее договорились, что бить по лицу нельзя, поэтому окружающие напомнили о запрете.

Пострадавший мальчик жаловался на боль в районе живота. Он сообщил, что недавно перенес операцию.

После того как видео попало в интернет, на него обратила внимание полиция. В УМВД России по Амурской области сообщили, что правоохранители изучают запись и устанавливают место конфликта и личности участников.

Ранее двое подростков избили сверстника в Королеве на территории образовательного учреждения. Сотрудники Следственного комитета начали проверку.

Драки Дети Школьники
15 февраля 2024, 11:06
Боец ММА пострадал при стрельбе в центре Москвы
РИА «Новости»
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В числе пострадавших во вчерашней стрельбе в центре Москвы оказался 29-летний боец ММА из Чечни Расул Очаев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, в бедре молодого человека застряла пуля, поэтому ему потребовалась срочная операция. Вместе с его 38-летним товарищем и водителем он стал участником ДТП у отеля «Золотое кольцо».

Авторы статьи уточнили, что на дороге Очаев с его приятелем вступили в перепалку с дочкой главы Федерации бокса ДНР Эмилией Саркисян. Девушка попросила близких помочь ей. Так, на место приехали вооруженные охранники отца. В результате началась перестрелка.

Дорожный конфликт привел к травмам троих людей: Очаев и двое телохранителей Армена Саркисяна. Все они находятся в больнице.

Столичный СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщили, что полиция задержала четверых участников конфликта со стрельбой в центре Москвы.

Стрельба Москва
15 февраля 2024, 10:40
Пожар во дворе здания «Известия-холл» в центре Москвы потушили
РИА «Новости»
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Спасатели потушили пожар во дворе здания «Известия-холл» в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации ведомства, в результате возгорания в центре города никто не пострадал. Однако спасателям пришлось искать одного из сотрудников заведения.

Пожар в здании на углу Тверской улицы и Пушкинской площади начался утром в четверг, 15 февраля. В спасательные службы поступила информация, что загорелись две постройки. Огонь быстро распространялся.

Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Позже спасателям удалось локализовать возгорание. Сейчас уже нет угрозы ни людям, ни зданиям.

Ранее «Газель» взорвалась на проезжей части в центре Москвы.

Спасатели Пожары Москва
15 февраля 2024, 10:34
Очередь в аэропорту Шереметьево образовалась из-за зажигалки в виде гранаты
РИА «Новости»
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Сотрудники Шереметьева при досмотре ручной клади одного из пассажиров нашли предмет, похожий на взрывное устройство. В результате сотни людей не могли попасть в аэропорт этим утром. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Выявленный предмет признан не угрожающим окружающим, это оказалась зажигалка в виде аналога боевой ручной гранаты», - уточнили в компании.

По данным Telegram-канала Mash , линейное управление МВД распорядилось закрыть вход с парковки в терминал с 5:20 до 7:30 утра. Люди направились в терминал C через парковку терминала B, что в итоге и привело к большим очередям. Однако некоторые уходили с паркинга и заходили через главный вход терминала C, который в это время работал в обычном режиме.

Ранее пассажиры пожаловались на задержку вылета в Шереметьеве. Люди сообщили, что не знают, вылетят ли они вовремя.

Аэропорт Шереметьево Москва
15 февраля 2024, 09:21
«Не знаем — вылетим мы или нет». Пассажиры пожаловались на задержку вылета в Шереметьеве
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Пассажиры одного из рейсов, который должен был вылететь утром 15 февраля из Шереметьева, пожаловались на задержки. В распоряжении «360» появились кадры обстановки в аэропорту.

«Это мы стоим на рейс, который в 08:00 должен был лететь, второй раз поменяли выход на посадку. Мы стоим и не знаем, вылетим мы или не вылетим, наверное, Росавиацию надо как-то подключить, чтобы они помогли аэропорту Шереметьево наладить все-таки работу», - поделился автор записи, снимая огромную очередь.

Сейчас в Москве продолжается сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил в Telegram, что из-за осадков видимость в столичных аэропортах составляет 600 метров.

«Внуково - 600 метров, Шереметьево - 800 метров, Жуковский - 900 метров, Остафьево - 1,2 километра», - уточнил Тишковец.

«360» обратился за комментарием в пресс-службу Шереметьева, однако получить информацию оперативно не удалось. На момент публикации новости представители аэропорта никакие данные не предоставили.

Аэропорт Шереметьево Снегопад Москва

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