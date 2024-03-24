«Слов, которые могут утешить, нет». Вокалист «Пикника» обратился к родным жертв теракта

«Мы обращаемся, наверное, ко всем, кто <…> оказался вовлечен в эту страшную трагедию, совершенно бессмысленную. Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, но мы приносим соболезнования всем родственникам [жертв]. Единственное, что можно - надеяться на какое-то успокоение. Слов, которые могут утешить, еще не придумано», - произнес музыкант.

После теракта в Crocus City Hall исчезла помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер. Пока о ней нет вестей.

Атака произошла вечером 22 марта, когда люди собрались в концертном зале перед выступлением группы. Погибли 133 человека. Пострадавших, по последним данным, 154. ФСБ задержала 11 причастных к террористическому акту.

Многие семьи по-прежнему ищут родственников , которые находились в тот вечер в Crocus City Hall, не вышли на связь и не числятся в списках жертв и пострадавших.