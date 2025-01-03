Слон убил туристку в Таиланде

Молодая девушка погибла, когда купала слона в специальном центре по уходу за этими животными на острове Яо Яй на юго-западе Таиланда. По данным агентства, он вонзил бивень в туристку во время купания. Девушка позже скончалась от полученных травм в больнице.

В местной полиции подтвердили эту информацию. Стало известно, в 2025 году это оказался первый подобный случай. При этом в 2024 году 39 человек не пережили столкновения с дикими особями, большая часть которых находилась вне естественной среды обитания.

В некоторых развлекательных центрах Таиланда мытье слонов и купание с ними довольно популярное занятие. Большинство случаев со смертельным исходом происходят именно при встрече с дикими особями.

О погибшей известно, что ей было 22 года, она изучала право и международные отношения в Университета Наварры, сообщило издание SUR.

Прошлым летом в Малави местные жители пожаловались на нападения слонов-убийц , завезенных в страну благотворительной организацией, в совет директоров которой входит британский принц Гарри.