«Сломала доску». Российская сноубордистка Шамбер упала со скалы в Сочи

«Допустила ошибку, стратегическую. То есть нельзя было прыгать тот дроп над скальником. Но почему-то я все-таки решилась его сделать. Я, как тренер, уже себя отругала за это. Я упала. В итоге сломала доску, но, как ни странно, я даже не ушиблась», - призналась сноубордистка.

Ранее видео падения опубликовал Telegram-канал Shot. На кадрах видно, как сноубордистка спрыгивает со скалы и неудачно приземляется на склон. Девушка падает, ее несет вниз и несколько раз переворачивает. В одном месте она уходит в свободное падение, в другом врезается в торчащие из снега камни. Но в конце падения она снова встает на доску, показывает, что все в порядке и продолжает спуск.

Три года назад сноубордистка Ольга Крылова провалилась в глубокий сугроб при спуске со склона на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Спортсменка оказалась в снежной ловушке глубиной два с половиной метра. Из снежного плена ее вытащил муж вместе с другими спортсменами.