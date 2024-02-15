15 февраля 2024, 02:32

«Сломала доску». Российская сноубордистка Шамбер упала со скалы в Сочи

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Российская сноубордистка, чемпионка России по фрирайду Надежда Шамбер упала с большой высоты и ударилась о камни на турнире Freeride World Tour Qualifier на «Розе Хутор» в Сочи. Спортсменка чудом не пострадала. Об этом она сама рассказала «Известиям».

«Допустила ошибку, стратегическую. То есть нельзя было прыгать тот дроп над скальником. Но почему-то я все-таки решилась его сделать. Я, как тренер, уже себя отругала за это. Я упала. В итоге сломала доску, но, как ни странно, я даже не ушиблась», - призналась сноубордистка.

Ранее видео падения опубликовал Telegram-канал Shot. На кадрах видно, как сноубордистка спрыгивает со скалы и неудачно приземляется на склон. Девушка падает, ее несет вниз и несколько раз переворачивает. В одном месте она уходит в свободное падение, в другом врезается в торчащие из снега камни. Но в конце падения она снова встает на доску, показывает, что все в порядке и продолжает спуск.

Три года назад сноубордистка Ольга Крылова провалилась в глубокий сугроб при спуске со склона на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Спортсменка оказалась в снежной ловушке глубиной два с половиной метра. Из снежного плена ее вытащил муж вместе с другими спортсменами.

Спортсмены Сочи Россия
15 февраля 2024, 03:10
Самолет задержали из-за драки двух военнослужащих в Шереметьево
РИА «Новости»
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Вылет рейса Москва — Хабаровск задержали на полчаса из-за драки двух участников специальной военной операции во время посадки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, конфликт произошел в московском аэропорту Шереметьево. Двое военнослужащих, возвращавшихся в Хабаровск из зоны СВО, устроили потасовку в телетрапе.

Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Разнять их смогли прибывшие на место сотрудники транспортной полиции. В результате драки одному из участников сломали нос. Мужчину госпитализировали.

Самолет все же вылетел в Хабаровск, но с получасовой задержкой.

В конце января мужчина в военной форме устроил скандал на рейсе Москва - Челябинск. Пассажиры рассказали, что дебошир оскорблял женщин и проводниц, обвиняя их в продажном поведении. После посадки мужчину передали полицейским.

Вылет рейса Москва - Хабаровск задержали на полчаса из-за драки двух участников специальной военной операции во время посадки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Драки Военные Самолеты Мужчины Аэропорт Шереметьево Полиция Москва
15 февраля 2024, 03:00
Пропавших больше года назад в Карелии девушку и ребенка стали искать на Урале
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге разыскивают девушку и ребенка, которые пропали в Республике Карелия. Об их исчезновении стало известно 23 декабря 2022 года, сообщил E1.RU.

По предварительным данным, 29-летняя жительница Петрозаводска и семилетний ребенок вышли из дома и больше их никто не видел. Родственники пропавших пытались найти их своими силами, но безрезультатно.

Тогда им понадобилась помощь поисковиков и полиции. Поиски продолжаются в течении двух лет. Также изучаются версии переезда девушка и ребенка в другие регионы.

У мальчика рост 110 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Рост девушки - около 155 сантиметров. Во что она была одета неизвестно.

В январе в Октябрьском районе Екатеринбурга пропали две девочки-подростка 13 и 14 лет. Школьницы перестали выходить на связь с родителями после того, как ушли на прогулку.

Урал Дети Волонтеры Екатеринбург Полиция
15 февраля 2024, 01:56
Подросток прыгнул в сугроб с пятого этажа в ХМАО
РИА «Новости»
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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 16-летний подросток ради лайков в соцсетях спрыгнул в сугроб с пятого этажа, сделав двойное сальто. Видео с трюком опубликовали в Telegram-канале 112.

Подросток выполнил опасный для жизни трюк в городе Мегионе. Его полет снял на камеру друг. На кадрах видно, что после приземления мальчик спокойно встал на ноги.

После того, как ролик опубликовали в соцсетях взбодрился не только подросток, но и полицейские, которые занялись установлением его личности.

«Парня поставят на профилактический учет и, в присутствии родителей, проведут беседу о вреде прыжков с пятого этажа», - уточнил канал.

Ранее полицейские в Казани задержали подростка с ружьем , который направлялся в сторону школы № 57 в ЖК «Залесный Сити». По его словам, он собирался пострелять из пневматического оружия по деревьям.

ХМАО Дети
15 февраля 2024, 01:20
Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в центре Москвы
РИА «Новости»
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Полицейские задержали четверых участников дорожного конфликта со стрельбой, который произошел из-за аварии в центре Москвы. При этом три человека пострадали, одного доставили в отдел полиции, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Конфликт со стрельбой произошел между четырьмя гражданами во время оформления ДТП на улице Плющиха, 11А вечером в среду, 14 февраля. По данным ведомства, обе стороны применили травматическое оружие, ранив друг друга. Личности четверки уже установлены.

«Трое мужчин обратились за медицинской помощью, еще один участник доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел», - добавили в главке.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщили, что конфликт предположительно возник из-за того, что двое мужчин не поделили дорогу рядом с отелем «Золотое кольцо».

Задержания Стрельба МВД РФ ДТП Оружие Полиция Москва

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