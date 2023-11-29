29 ноября 2023, 17:46

«Слишком шикарно жить нельзя». Блогера с ведром красной икры задержали на Красной площади

РИА «Новости»
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Блогера Гулину Науманн задержали на Красной площади за съемку с 14-килограммовым контейнером красной икры. Об этом сообщило издание MSK1.

Девушка снимала видеоролик для публикации в социальных сетях. Одетая в меховую шубу и шапку женщина ела огромный бутерброд с красной икрой. Рядом с ней стоял 14-килограммовый контейнер с ценным деликатесом.

Происходящее вызвало недовольство у сотрудников правоохранительных органов, и 41-летнюю предпринимательницу задержали. Ее вместе с ассистенткой доставили в отделение полиции, где допросили.

«Слишком шикарно жить нельзя. <…> То есть с маленьким бутербродиком приходите, не вопрос», - поделилась с изданием девушка.

Блогер успела снять только короткое видео, уже успевшее завируситься в запрещенной в России социальной сети. Ролик, в котором она ест громадный бутерброд под песню Russian girl, успели посмотреть более четырех миллионов человек.

Несмотря на то, что полицейские держали женщин в течение трех часов, они не предъявили им обвинения и отпустили. Блогер получила официальный документ с отказом в возбуждении административного производства.

Ранее прокуратура Самары решила проверить по статье о возбуждении ненависти певца Эдуарда Шарлота , который опубликовал видео с поджогом российского паспорта.

Блогеры Полиция Москва 2023 Красная площадь
29 ноября 2023, 18:52
Двухэтажный паркинг загорелся в московском районе Царицыно
РИА «Новости»
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В московском районе Царицыно загорелся двухэтажный паркинг. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Возгорание началось на первом этаже, однако прибывшие пожарные начали тушить огонь уже на двух уровнях паркинга.

По имеющимся данным, пожар удалось локализовать в одном из боксов. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

О причинах пожара и количестве пострадавших не сообщалось.

Ранее свыше 70 человек задействовали в тушении пожара на мебельной фабрике в Лосино-Петровском 28 ноября. Прибывшие на место спасатели вывели из горящего здания четырех человек.

А утром 28 ноября водителей эвакуировали из-за пожара в Северо-Западном тоннеле. Густой дым распространялся в сторону Крылатской улицы. На участке даже перекрывали движение в сторону Московской области.

Пожары Москва 2023
29 ноября 2023, 15:32
Полынья воды в реке Томь окрасились в багровый цвет, СК начал расследование
РИА «Новости»
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Полыньи воды в реке Томь в городе Кемерове окрасились в багровый цвет. Сообщения распространились в соцсетях. Следователи начали доследственную проверку по статье УК о загрязнении вод, информировала пресс-служба СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу.

Полыньи воды в реке Томь в городе Кемерове окрасились в багровый цвет. Сообщения распространились в соцсетях. Следователи начали доследственную проверку по статье УК о загрязнении вод, информировала пресс-служба СУ СК по Кемеровской области - Кузбассу.

По предварительным данным, полыньи изменили цвет сегодня, 29 ноября. Сотрудники СК начали устанавливать обстоятельства происшествия. На место выехала следственная группа и сотрудники управления Роспотребнадзора по региону. По итогам проверки ситуации дадут правовую оценку, при необходимости следователи примут процессуальное решение.

Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса начала проверку соблюдения экологического законодательства. Привлекаются специалисты из Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

На сайтах Росприроднадзора и регионального управления Роспотребнадзора данных о проверках пока нет.

Прокуратура РФ СК РФ Следственный комитет России
29 ноября 2023, 13:25
Труп мужчины пролежал в туалете московского суда почти сутки
РИА «Новости»
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Тело подсудимого в туалете московского суда оставалось незамеченным около суток. После обнаружения трупа началась проверка, сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, 46-летний мужчина находился под домашним арестом по подозрению в мошенничестве. В один из дней он посетил заседание в Симоновском суде, где рассматривали материалы его дела.

Подсудимый отпросился в туалет и уже не вышел. Тело заметили только через 18 часов. Предположительно, мужчина умер от острой сердечной недостаточности.

Сейчас полицейские вместе со следователями выясняют, почему на режимном объекте за столько времени не обнаружили труп.

Накануне адвокат Александр Бенхин подтвердил смерть бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой бизнесмена Сергея Кузнецова в камере СИЗО «Матросская тишина». Правозащитник в беседе с «360» признал, что ранее ошибочно назвал информацию ложной.

Суд Полиция Москва 2023
29 ноября 2023, 13:19
«Красивая девочка была». Сводный брат убитой в Турции россиянки рассказал о погибшей
Unsplash
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Россиянку Ирины и ее дочь жестоко убили в Турции. Женщину и девушку застрелили, тела завернули в простыню, связали веревкой и выбросили на обочине в курортном районе Бодрум. Сводный брат Ирины Михаил Двизов рассказал «360», что не видел родственницу более 20 лет и ничего не знал о ее жизни.

«Я не общался с ней уже больше 20 лет, у нас связь порвана была. Я даже не знал, что у нее дети. В последний раз ее видел, когда мне было 22 или 23 года, а сейчас-то мне уже 48. Она уехала тогда в Москву и все, я больше ничего не знал, с кем, где она живет», - поделился он.

Михаил пояснил, что у них с Ириной один отец, но разные матери. Впервые с девушкой он познакомился уже взрослым, но общались они недолго. От знакомых мужчина узнал, что Ирина улетела в Москву, их связь прервалась.

«Что моделью хотела стать - неудивительно, потому что она довольно-таки красивая девочка была», - вспоминал Михаил.

Знают ли родители погибшей о произошедшем, Двизов не в курсе. Собеседник «360» рассказал, что с матерью девушки виделся лишь однажды в Норильске, откуда Ирина родом, а с отцом не общался с 14 лет, потому что тот был «связан с криминалом».

«Отец, кажется, вообще не общался с ней (Ириной - прим. ред.), насколько я знаю. Судимый не раз», - добавил он.

Михаил добавил, что был ребенком, когда начал общаться с папой. Но у того была своя компания, и ничему хорошему он не мог научить мальчика. Двизов разорвал общение с отцом, сейчас даже не знает, где тот. Мужчина предположил, что его родитель может быть в тюрьме.

Ранее стало известно, что убить Ирину и девочку мог бывший муж. Подозреваемый после преступления мог забрать общего с женщиной сына и скрыться за границей. Правоохранители заключили, что злоумышленник заранее спланировал преступление и хладнокровно убил россиянок. Ирина была моделью и участвовала в съемках брендовой одежды в Каппадокии, Стамбуле и Бодруме.

Турция Убийства Россия

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