Слепая пенсионерка погибла во время пожара на западе Москвы

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Два человека пострадали и 11 эвакуировали после взрыва в жилом доме в Витебской области Белоруссии. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба МЧС республики.

«Спасатели выехали по сообщению о взрыве в агрогородке Захарничи Полоцкого района. По предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон», - заявили в ведомстве.

Сотрудники МЧС спасли из-под завалов мужчину, а пожилую женщину до их прибытия успели вытащить очевидцы. Пострадавших госпитализировали, а жильцов дома эвакуировали.

Ведомство сообщило, что на месте взрыва все еще работают спасатели, а также выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее жительница Екатеринбурга устроила взрыв при попытке потушить горящее масло. Она поместила накаленную сковороду под холодную воду, в результате чего «произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую».