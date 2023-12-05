05 декабря 2023, 22:32

Слепая пенсионерка погибла во время пожара на западе Москвы

РИА «Новости»
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Пожилая женщина погибла в результате пожара в квартире на западе Москвы. Слепая пенсионерка не смогла выбраться из горящего помещения. Об этом «360» сообщил источник в оперативных службах города.

Пожар произошел в пятиэтажке по адресу улица Багрицкого, дом 6. Возгорание возникло на кухне в квартире на пятом этаже. В помещении в это время находилась местная жительница - слепая 90-летняя пенсионерка. По информации источника, она не смогла выбраться из помещения и погибла.

Ранее стало известно, что 86-летняя пенсионерка сгорела в собственном доме. Пожар возник в частном доме в деревне Хромцово и распространился на площадь 150 квадратных метров. Прибывшие пожарные за 18 минут потушили пламя, но спасти хозяйку дома не успели.

Пожары
05 декабря 2023, 21:59
Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Белоруссии
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Два человека пострадали и 11 эвакуировали после взрыва в жилом доме в Витебской области Белоруссии. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба МЧС республики.

«Спасатели выехали по сообщению о взрыве в агрогородке Захарничи Полоцкого района. По предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон», - заявили в ведомстве.

Сотрудники МЧС спасли из-под завалов мужчину, а пожилую женщину до их прибытия успели вытащить очевидцы. Пострадавших госпитализировали, а жильцов дома эвакуировали.

Ведомство сообщило, что на месте взрыва все еще работают спасатели, а также выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее жительница Екатеринбурга устроила взрыв при попытке потушить горящее масло. Она поместила накаленную сковороду под холодную воду, в результате чего «произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую».

Спасатели Белоруссия Взрывы
05 декабря 2023, 20:42
Названа причина смертельного ДТП с «Газелью» и бензовозом на Кубани
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Два водителя стали жертвами аварии с «Газелью» и бензовозом на кубанской трассе. В ДТП также погиб пассажир маршрутного автобуса. Столкновение, по предварительным данным, произошло из-за выезда маршрутки на встречную полосу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным пресс-службы МВД Краснодарского края, количество пострадавших увеличилось до 14 человек. Ранее сообщалось о семерых раненых.

«В результате ДТП водители автомобилей и один пассажир скончались на месте происшествия», - указали в ведомстве.

Авария произошла во вторник около 15:35 в Славянском районе. Маршрутный автобус Iveco и бензовоз КамАЗ столкнулись на 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани - Темрюк. Всех пострадавших доставили в центральную больницу Славянска-на-Кубани.

На месте аварии работали правоохранители, обстоятельства ДТП устанавливаются. Межрайонная прокуратура организовала проверку безопасности пассажирских перевозок

Прокуратура РФ МВД РФ ДТП Краснодарский край
05 декабря 2023, 19:17
Депутат рассказал об инженерных и IT-классах в московских школах
Freepik
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Инженерные и IT-классы доступны в каждой второй школе Москвы. Такие помещения позволяют подготовить специальные кадры для работы в высоких технологиях, промышленности и науке. Об этом сообщило агентство новостей «Москва».

Депутат Московской городской думы Олег Артемьев рассказал, что при наращивании технологического суверенитета страны растет и спрос на научно-исследовательскую деятельность.

Такие навыки требуют глубинных знаний, основу которых нужно закладывать еще со школы. Именно поэтому предпрофессиональные классы - площадка, на которую в перспективе будет опираться промышленность, наука и инновации России.

«Предпрофессиональные инженерные и IT-классы в Москве оснащены сегодня наилучшим образом: на уровне школ у нас оборудованы лаборатории и IT-полигоны с современной техникой - от токарного станка до 3D-принтера», - подчеркнул депутат.

По его словам, в образовательном стандарте делают акцент и на экскурсионную программу. Так, ученики старших классов знакомятся с лучшими IT-площадками. Причем не на простых ознакомительных поездках: дня них предусмотрены целые учебные дни на московских предприятиях.

Артемьев уточнил, что проектно-исследовательская работа в вузе также относится к стандарту. Это позволяет потренироваться для будущей карьеры и поучаствовать с проектом на городских научно-практических конференциях.

Ранее стало известно, что голосовой помощник начал озвучивать данные из МЭШ об успеваемости детей.

Школы Технологии Москва 2023
05 декабря 2023, 19:15
Россиянка устроила взрыв при попытке потушить горящее масло водой
РИА «Новости»
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Взрыв прогремел в квартире жилого дома в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга. Источником детонации оказалась сковорода с кипящим маслом, которую хозяйка поместила в холодную воду. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Представитель ведомства пояснил, что хозяйка передержала сковороду с маслом на горящей плите, что привело к возгоранию.

«Женщина поместила „факел“ под холодную воду, в результате чего и произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую», - рассказал Горелых.

Представитель свердловского управления МВД добавил, что владелицу квартиры доставили в больницу с ожогами 15% тела.

В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома на улице Чемпионов. Из здания самостоятельно вышли 27 человек, в том числе четверо детей. По последним данным, жильцы уже вернулись в свои квартиры.

В минувший понедельник, 4 декабря, на Ленинском проспекте Москвы кузов мусоровоза загорелся после взрыва. Громкий звук оглушил водителя, но от госпитализации он отказался. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пламя. Часть выпавшего мусора забрали криминалисты для установления причины случившегося.

МВД РФ МЧС РФ Взрывы Екатеринбург

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