24 сентября 2024, 11:52

Следы вещества от насекомых нашли в пробах рвоты по делу об отравлении под Красноярском

Пресс-служба Следственного комитета
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Следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, нашли в пробах рвотных масс у пострадавших от отравления в Красноярском крае. Об этом заявили в региональном главке СК России.

«По результатам проведенных исследований в пробах рвотных масс обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых», - заявили в СК.

В ведомстве напомнили, что следствие изначально рассматривало несколько версий отравления членов семьи: отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля и употребление в пищу продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия.

Ранее в Сети появилось видео из магазина , где мать погибших от отравления детей покупала еду. Их женщина приобрела в местном магазине «Олимп».

Медиков районной больницы также допросят по делу об отравлении семьи под Красноярском.

Следственный комитет России Смертельное отравление в Красноярском крае
24 сентября 2024, 13:04
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
РИА «Новости»
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Массовая авария произошла на Северо-Восточной хорде в Москве. По данным источника 360.ru, участниками крупного ДТП стали четыре автомобиля.

По его информации, в аварию попали автомобиль Renault, грузовой автомобиль, военный автобус и военный грузовик. На месте происшествия произошел небольшой разлив топлива.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал, добавил собеседник 360.ru.

Накануне массовая авария произошла на юго-западе Москвы. На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе столкнулись два автобуса, такси и грузовик.

Еще днем ранее на внутренней стороне 10-го километра МКАД мусоровоз сбоку врезался в фуру, после чего оба грузовика опрокинулись. Движение в месте ДТП осуществлялось по одной полосе.

Грузовики ДТП Топливо Автобусы Москва
24 сентября 2024, 11:17
Зацепивший линию электропередачи легкомоторный самолет рухнул в Алтайском крае
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Легкомоторный самолет СП-30 потерпел крушение в районе села Верх-Озерное Быстроистокского района Алтайского края. Как сообщила пресс-служба МЧС, в ходе полета воздушное судно зацепило линию электропередачи и рухнуло на землю.

Легкомоторный самолет СП-30 потерпел крушение в районе села Верх-Озерное Быстроистокского района Алтайского края. Как сообщила пресс-служба МЧС , в ходе полета воздушное судно зацепило линию электропередачи и рухнуло на землю.

В ведомстве уточнили, что на борту находился только пилот, он не пострадал. На место прибыли спасатели для выяснения всех обстоятельств происшествия.

МЧС опубликовало видео с места крушения самолета. На кадрах видно, что воздушное судно при падении ударилось об землю передней частью.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности полетов после крушения СП-30. По предварительным данным, легкомоторный самолет потерпел крушение около 13:30 по местному времени (09:30 по-московскому). Причиной в ведомстве назвали касание линий электропередачи. В результате крушения воздушное судно получило повреждение.

В конце прошлой недели жесткую посадку в Воскресенское совершил легкомоторный самолет Cessna-182 RA3119G. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, причиной стало задымление в кабине пилота.

В ходе предварительного осмотра воздушного судна специалисты выяснили, что произошел сбой в работе электросистемы и командир самолета запросил аварийную посадку. В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели Прокуратура РФ МЧС РФ Самолеты Россия
24 сентября 2024, 08:32
Пострадавшие от ботулизма из-за лобио подали в суд на «Самокат» и «Кухню на районе»
РИА «Новости»
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После случаев ботулизма из-за отравления лобио с фасолью против сервиса доставки «Самокат» и компании «Кухня на районе» подали в суд. Об этом со ссылкой на представителя истцов Бориса Фельдмана сообщил РБК.

Юрист уточнил, что с начала августа было подано уже пять исков, а всего планируется 30. Также Фельдман уточнил, что «по основной массе пострадавших» удалось достичь соглашения еще на досудебном этапе.

Суммы исков к «Самокату» и «Кухне на районе» различны. Заявители требуют от 250 тысяч до двух миллионов рублей.

«Одна из статей таких убытков - сумма утраченных заработков наших клиентов», - пояснил собеседник издания.

Помимо этого, на размер требований влияла и субъективная оценка моральных и физических страданий потерпевшими.

Еда Суд
24 сентября 2024, 02:08
В Новороссийске женщина схватила девочку за волосы и чуть не сломала ей пальцы
Freepik
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В Новороссийске женщина напала на девятилетнюю девочку на детской площадке. Полиция уже проводит проверку, сообщило местное издание «Кубань Информ».

В соцсетях появились посты очевидцев, рассказавших, что во дворе многоквартирного дома на Южной улице неизвестная женщина схватила за волосы школьницу и чуть не сломала ей пальцы, пытаясь оттащить девочку от каруселей. Напавшая хотела освободить место для своих детей. Очевидцы позвонили в полицию.

«Подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску по данному факту проводится проверка», ― заявили изданию в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в Стерлитамаке женщина избила своего сына в центре города.

До этого в Зеленограде неизвестный мужчина напал на подростка , когда ему не понравилось замечание детей не кричать на них матом.

Дети Женщины Полиция Краснодарский край

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