«Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США», - заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза также прокомментировал предполагаемое участие ИГ* в теракте. Он отметил - надо учитывать, что эту и другие террористические организации создали США.

Вечером 22 марта группа вооруженных боевиков ворвалась в «Крокус Сити Холл» перед концертом «Пикника». Преступники расстреливали людей и повсюду разбрасывали зажигательные шашки из-за чего вспыхнул пожар. Жертвами теракта стали 144 человек, в том числе шесть детей. Пострадали свыше 550 россиян.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко пообещала, что все виновники теракта в «Крокусе» понесут максимально суровое наказание. Она выразила соболезнования родным погибших и напомнила, что государство делает все для оказания помощи семьям жертв и пострадавшим.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.