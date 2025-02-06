Следствие раскрыло детали крушения самолета в Подмосковье

Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее за собой смерть нескольких человек (часть третья статьи 263 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что на борту легкомоторного самолета, который рухнул в четверг, 6 февраля, неподалеку от деревни Щеголево в Подмосковье, находились два человека - пилот и инструктор.

Оба погибли на месте. Следователи в данный момент рассматривают несколько версий крушения самолета, какие именно не уточнялось.

На месте, где разбился легкомоторный самолет, работают следователи-криминалисты. Надзорное ведомство назначило ряд экспертиз. Следователи устанавливают причины происшествия.

Источники 360.ru уточнили, что инструктором выступил опытный пилот, майор запаса. Специалист имел 2000 часов налета.

Предварительно, разбился самолет модели Tencam P2002. Это легкая двухместная машина итальянской разработки, ее часто используют в авиашколах для обучения начинающих пилотов.

Одним из козырей модели производитель называет прочность корпуса - в теории, Tencam P2002 должен выдерживать самые жесткие посадки. Именно на таком самолете предлагал за плату полетать вокруг Москвы и аэропорт Мячиково.