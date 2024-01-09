Следствие попросит арестовать подозреваемых в убийстве на востоке Москвы

В ведомстве уточнили, что 6 января этого года подозреваемые в подвале жилого дома на Щелковском шоссе из-за личной неприязни убили своего знакомого. Мужчина избивал потерпевшего тупым предметом, а женщина - пырнула его в живот ножом. Раны оказались смертельными, пострадавший скончался до приезда врачей.

Полицейские задержали мужчину с женщиной, допросили их и предъявили обвинение. Подозреваемые во всем сознались и показали следователям, как убивали друга.

Накануне в Западном округе Москвы на Боровском шоссе в квартире одного из жилых домов обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни. На его теле зафиксировали следы насильственной смерти.