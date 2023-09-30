Следственный комитет разыскивает женщину за жестокое обращение с дочерью на Кубани

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Накануне в местных пабликах появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых мать выталкивает дочь на улицу. Женщина ругает девочку-подростка за позднее возвращение, скидывает ее вещи с лестницы и пинает в сторону ступенек.

В итоге девочка все же зашла домой, но позже прибежала к соседям, жалуясь на головную боль от ударов.

«По указанию руководителя следственного управления СКР по краю в Курганинске организована проверка по факту применения насилия в отношении подростка», - сообщили в следственном комитете.

По информации следователей, сейчас девочка находится с отцом. Правоохранительные органы изучают условия жизни ребенка в семье.

В августе в суд передали уголовное дело в отношении родителей , чьи малолетние дочери ушли из дома и заблудились в лесу в Кемеровской области.