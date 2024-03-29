Следственные действия с обвиняемыми в теракте начали в квартире в Путилкове

Реквизитора Большого театра заподозрили в незаконном хранении оружия. Об этом стало известно изданию «Московский комсомолец».

По информации СМИ, в четверг в квартире 59-летнего эксперта по оружию в Долгопрудном прошел обыск. Во время операции обнаружили пятизарядную винтовку, похожее на револьвер оружие и патрон кольцевого воспламенения. Найденные предметы послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье 222 часть 1 Уголовного кодекса.

Подозреваемый работал над созданием сабель и пистолетов для оперы «Мазепа» в постановке Евгения Писарева.

В феврале десятки патронов и штык-нож нашли у пенсионера на юге Москвы. В его доме на Загородном шоссе прошел обыск. Против пожилого мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов.