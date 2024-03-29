29 марта 2024, 14:39

Следственные действия с обвиняемыми в теракте начали в квартире в Путилкове

РИА «Новости»
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В деревню Путилково в Красногорском городском округе доставили двух фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они примут участие в следственных действиях, сообщило РИА «Новости».

К многоэтажному дому подъехали несколько машин полиции и фургон Следственного комитета России. Возле подъезда, в котором находится съемная квартира террористов, выставили оцепление. Подозреваемого завели в здание.

Позднее, по информации агентства, доставили второго фигуранта дела. Кто именно участвовал в следственных действиях, журналисты не уточнили. Следователи проверят показания арестантов, как сделали это 28 марта на месте преступления - в «Крокус Сити Холл».

Уголовное дело Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 15:05
Уголовное дело возбудили против реквизитора Большого театра
Global Look Press
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Реквизитора Большого театра заподозрили в незаконном хранении оружия. Об этом стало известно изданию «Московский комсомолец».

По информации СМИ, в четверг в квартире 59-летнего эксперта по оружию в Долгопрудном прошел обыск. Во время операции обнаружили пятизарядную винтовку, похожее на револьвер оружие и патрон кольцевого воспламенения. Найденные предметы послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье 222 часть 1 Уголовного кодекса.

Подозреваемый работал над созданием сабель и пистолетов для оперы «Мазепа» в постановке Евгения Писарева.

В феврале десятки патронов и штык-нож нашли у пенсионера на юге Москвы. В его доме на Загородном шоссе прошел обыск. Против пожилого мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов.

Уголовное дело Театры Оружие Долгопрудный
29 марта 2024, 14:53
В больницах Подмосковья после теракта в «Крокусе» остаются 70 человек
РИА «Новости»
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После теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковных больницах остаются 70 пострадавших, 55 пациентов выписали. Последние данные на 14:00 29 марта опубликовали на сайте Минздрава Московской области.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В МЧС ранее представляли данные о том, что в результате атаки на концертный зал погибли 143 человека.

Сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о смерти еще одного пострадавшего. Врачи делали все возможное для спасения жизни человека, но спасти его не удалось.

На следующий день после теракта в Брянской области задержали сбежавших с места четверых напавших на «Крокус Сити Холл». Им предъявили обвинения по статье о теракте и арестовали до 22 мая.

Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 14:46
Военный пенсионер спас семью, которую пытались заживо сжечь в Сочи
Pxhere
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Военный пенсионер в Сочи спас троих людей, дом которых пытались поджечь двое парней. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пожар пытался спровоцировать 20-летний студент местного колледжа. Он разозлился на девушку и ее родителей, которые запретили ей встречаться с ним. Ранним утром он взял с собой канистру с горючим. Вместе с 19-летним однокурсником попытался поджечь частный дом, расположенный на улице Голубые Дали, в котором проживает семья девушки.

На это обратил внимание 50-летний военный пенсионер. Он живет в соседнем доме. Мужчина самостоятельно задержал поджигателей. По данным канала, пенсионер ранее занимался самбо.

Двух пытавшихся поджечь дом парней увезли в полицейский участок. Против них уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Юношам грозит 15 лет тюрьмы.

В Пермском крае мужчина поджег балкон дома местного жителя, который написал на него заявление в полицию. В результате пожара пострадавший скончался на месте. Его 62-летняя жена выжила.

Пожары Пенсионеры Семья Военные Сочи
29 марта 2024, 14:28
Пережили теракт в Волгодонске и погибли в «Крокусе». Подруга рассказала о сестрах Макарских
РИА «Новости»
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Жертвами нападения боевиков на концертный зал «Крокус Сити Холл» стали Анна и Татьяна Макарские. Осенью 1999 года, еще детьми, они пережили теракт со взрывом грузового автомобиля около жилого дома в Волгодонске, в котором погибли 19 человек. Подруга погибших сестер Алена в беседе с «360» рассказала о теракте 25-летней давности и почему молодые женщины оказались в «Крокусе».

Во время теракта в 1999 году Аня была подростком, а Таня ходила в начальную школу. Дом, где они жили, находился рядом с местом взрыва.

«У них в квартире выбило стекла, упала люстра. После теракта они ездили на реабилитацию и восстанавливались. У Ани были проблемы с шеей, но травмы, совместимые с жизнью», - рассказала Алена.

Собеседница добавила, что младшая сестра, повзрослев, переехала в Щелково, а Аня осталась в Волгодонске, где работала помощником руководителя предприятия, занятого в атомной отрасли.

«Они очень позитивно относились к жизни. Это были яркие девушки. Аня была моей лучшей подругой, она всех заряжала позитивом, всегда всем помогала. Человек с очень большим сердцем», - подчеркнула Алена.

Девушка добавила, что еще с подросткового возраста вместе с Аней слушала песни группы «Пикник». Это увлечение старшая сестра сохранила и во взрослом возрасте. Поэтому она купила билеты на концерт в «Крокус Сити Холле» для себя и сестры.

«Во время теракта они находились в зале. Аня звонила родственникам, чтобы попрощаться. Поэтому она попала в списки пострадавших. Мы до конца надеялись, что их найдут», - рассказала собеседница.

Она отметила, что у обеих сестер остались дети. У Ани они постарше, и с ними сейчас остался отец. У Тани дети маленькие и в их воспитании помогала бабушка. Поэтому сейчас родных беспокоит вопрос, как быть дальше.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Группа боевиков открыла огонь по собравшимся в фойе и зале зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». После прекращения огня террористы подожгли здание и скрылись. Силовики поймали их в Брянской области. По последним данным, общее число погибших в теракте составило 143 человека.

Терроризм Концерты Боевики Теракт в «Крокусе»

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