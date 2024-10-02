Следовавший из Москвы в Катар борт делегации с Чернышенко сел в Минводах

По данным агентства, воздушное судно развернулось и приземлилось в Минеральных водах.

На борту самолета находились министр спорта Михаил Дегтярев, заместитель министра экономического развития Максим Колесников и другие участники делегации. Борт вылетел из Москвы примерно в 19:00, должен был прилететь в столицу Катара около 00:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что еще один самолет поменял траекторию из-за закрытия Ираном воздушного пространства. Борт Red Wings летел из РФ в Израиль, но в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке приземлился в аэропорту Шарм-эш-Шейха.

Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю вечером 1 октября. В сторону еврейского государства отправили примерно 500 ракет. Воздушное пространство над страной закрыли из соображений безопасности.