02 октября 2024, 00:07

Следовавший из Москвы в Катар борт делегации с Чернышенко сел в Минводах

РИА «Новости»
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Летевшему из Москвы в Доху самолету российской делегации во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко пришлось развернуться у иранской границы после закрытия Ираном своего воздушного пространства. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, воздушное судно развернулось и приземлилось в Минеральных водах.

На борту самолета находились министр спорта Михаил Дегтярев, заместитель министра экономического развития Максим Колесников и другие участники делегации. Борт вылетел из Москвы примерно в 19:00, должен был прилететь в столицу Катара около 00:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что еще один самолет поменял траекторию из-за закрытия Ираном воздушного пространства. Борт Red Wings летел из РФ в Израиль, но в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке приземлился в аэропорту Шарм-эш-Шейха.

Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю вечером 1 октября. В сторону еврейского государства отправили примерно 500 ракет. Воздушное пространство над страной закрыли из соображений безопасности.

Израиль Ракеты Самолеты Иран Михаил Дегтярев Катар Москва Конфликт Ирана и Израиля
01 октября 2024, 17:06
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии
Пресс-служба МЧС
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Четыре человека погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в поселке Ува в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Тушили его 15 спасателей и шесть единиц техники. Разбирая завалы, специалисты обнаружили тела двоих мужчин и двух женщин.

Причины возгорания еще предстоит установить. МЧС обратило внимание, что в доме не было пожарного извещателя.

Ранее пожар произошел в квартире в Кузнецке Пензенской области. Ликвидировав возгорание, спасатели нашли тело 45-летнего мужчины. Следственный комитет проводит проверку.

Также накануне мать и трое детей сгорели в частном доме в Амурской области. Как сообщила пресс-служба МЧС, в их доме тоже не было пожарного извещателя.

Пожары МЧС РФ Удмуртия
01 октября 2024, 14:45
«На них большой спрос». Двух кенгурят похитили из калужского зоопарка
Unsplash
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Злоумышленники похитили двух кенгурят из «Парка Птиц» в Жуковском районе Калужской области. Об этом 360.ru сообщило руководство зоопарка.

По словам представителя «Парка Птиц», детенышей украли в ночь на 30 сентября.

«Этот подвид называется Рыже-серый валлаби. Украли двух маленьких кенгурят. Возраст около полугода у них», - отметил он.

Представитель зоопарка предположил, что экзотических животных могли украсть для частной коллекции.

«Сейчас рынок животных достаточно узкий. Из Европы мало животных, и [на] них большой спрос: и зоопарки ищут, и частники ищут», - объяснил он.

Другой представитель экзотариума отметил, что пропажу заметили утром. По его словам, о детенышах кенгуру знали только работники зоопарка.

«Вчера украли кенгуру. Утром я кормить [их] пришел, это был день, 09:00. Маленькие они были, четыре-пять месяцев», - подчеркнул он.

Ранее в Ленобласти из зоопарка в «Охта парке» сбежал дикобраз. Жители Всеволожского района заметили, что он прогуливался неподалеку от жилых домов. Неравнодушные соседи поймали животное, отвели его в укромное место и накормили. Позже к ним приехали работники зоопарка, которые отвезли дикобраза домой.

Птицы Животные Зоопарки Парки
30 сентября 2024, 20:15
Водитель трактора пострадал в результате ДТП с Dodge Challenger в Москве
РИА «Новости»
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Трактор «Белорус» столкнулся с Dodge Challenger и перевернулся на Киевском шоссе вечером 30 сентября в Москве. Тракториста госпитализировали с серьезными травмами, движение пришлось перекрыть на четырех полосах, сообщил источник 360.ru.

В Дептрансе Москвы рассказали, что авария случилась в районе 29-го километра Киевского шоссе. Водителей предупредили, что движение затруднено на участке 2,3 километра. Автомобилистов попросили быть внимательными и выбирать пути объезда.

Источник уточнил, что ДТП произошло на съезде с Киевского шоссе в Мешково, дорожные службы перекрыли движение по четырем полосам. На место происшествия прибыла скорая помощь. Медики осмотрели водителя трактора, ему понадобилась помощь. По информации собеседника 360.ru, у него травмы позвоночника и тазобедренного сустава.

Днем в Москве в аварию попал автобус. Пострадали 11 человек, включая двоих детей.

Больницы ДТП Москва
30 сентября 2024, 19:45
СК возбудил дело после нападения на журналиста 360.ru Молочко в Битцевском лесу
РИА «Новости»
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СК возбудил дело по факту нападения на журналиста 360.ru Александра Молочко в Москве. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

На Александра Молочко, работавшего со съемочной группой 360.ru в Москве, набросились несколько человек. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников попросил Следственный комитет отреагировать на случившееся и дать оценку произошедшему.

«По данному факту (обращения Мельникова ИВ) Черемушкинским МРСО города Москвы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов - прим. ред.), в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана надлежащая правовая оценка произошедшему», - рассказала 360.ru замруководителя первого контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по Москве Екатерина Венедиктова.

Частью 3 статьи 144 предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Днем 30 сентября жители поселка Узкое пригласили нашу съемочную группу, чтобы спасти от сноса старинные дома. В результате злоумышленники набросились на журналистов с кулаками.

Уголовное дело Журналистика Полиция Следственный комитет России Москва

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