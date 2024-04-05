Следователи выяснят причины нападения на мурманского губернатора

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«По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты, местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение», - написали в пресс-службе.

При задержании сотрудники Росгвардии ранили подозреваемого в ногу. Мужчине оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работает следственная группа и криминалисты, опрашивают свидетелей.

Врачи оценили состояние раненого мурманского губернатора как тяжелое. Чибис находится на операции, к нему вызвали дополнительную бригаду медиков для консультации.

Подозреваемого задержали. Он заявил, что напасть на губернатора ему велел внутренний голос.