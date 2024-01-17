17 января 2024, 03:39

Следователи проверят таксиста, не выпускавшего из машины 17-летнюю пассажирку

РИА «Новости»
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Следователи в Подмосковье начали проверку после того, как таксист около часа не выпускал из автомобиля несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По информации соцмедиа, водитель такси заблокировал двери машины и не выпускал 17-летнюю девушку, которая возвращалась из Ногинска в Электросталь.

«По данному факту ГСУ СК России по Московской области проводится проверка», - уточнили в ведомстве.

Также отметили, что дело находится на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина. Ему представят доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах. Помимо этого, глава ведомства поручил руководству СК по Московской области возбудить уголовное дело.

Ранее глава СК Бастрыкин поручил разобраться в конфликте таксиста и инвалида в Москве. Водитель такси набросился на другого участника движения, на машине которого был инвалидный знак. Он ударил по стеклу, требовал открыть дверь, оскорблял, а после швырнул в автомобиль бутылку. При этом, по словам пострадавшей, до этого она ехала по главной дороге, а таксист двигался по периферии на большой скорости.

Дети Мигранты Такси Следственный комитет России
17 января 2024, 01:55
«Шансов выжить нет». В Тюмени рабочего засосало в трубу на очистных сооружениях
РИА «Новости»
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Рабочего засосало в трубу на очистных сооружениях, когда он занимался ремонтными работами в гидротехническом резервуаре в микрорайоне Копытово в Тюмени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

«После чего течением его утянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру, которая распределяется еще на пять каналов. После падения пострадавший подавал голосовые признаки жизни», - сообщил собеседник агентства.

Спасатели продолжают поиск мужчины. Как отметил источник, «шансов выжить у работника нет».

На место происшествия прибыла полиция, устанавливается личность пострадавшего и обстоятельства произошедшего.

Спасатели работают двумя группами. Они ищут погибшего рабочего в здании и на берегу озера Прорва, сообщило тюменское издание 72.RU.

Ранее Межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств смерти мужчины на строительном объекте на Ленинградском шоссе в Москве. Он скончался на месте от травм, полученных в результате обрушения металлических конструкций.

Смертность Тюмень
17 января 2024, 01:38
Голый 10-летний мальчик пропал в Чите
Freepik
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В Чите голый 10-летний мальчик со шрамом на пояснице ушел из дома и не вернулся. Волонтеры начали поиски ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал Chita.Ru.

По информации канала, полностью раздетый мальчик ушел из дома на улице Энергетиков поздним вечером 16 января. Его рост составляет 155–160 сантиметров, хрупкое телосложение темно-русые волосы и голубые глаза. Особая примета - шрам на пояснице около 15 сантиметров.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить в полицию.

В январе в Подмосковье нашли 15-летнего школьника, который пропал в Екатеринбурге почти месяц назад. Школьника обнаружили в деревне Иваново городского округа Егорьевск. По данным полиции, подросток ушел из дома по своей воле, потому что хотел вести самостоятельную жизнь. Найти его удалось по камерам видеонаблюдения.

В декабре волонтеры отряда «Лиза Алерт» на третий день поисков нашли живым пропавшего в Новосибирске 11-летнего мальчика. Ребенок исчез по дороге школу и перестал выходить на связь.

Дети Школы Волонтеры Дороги Школьники Полиция
17 января 2024, 00:03
Труп 18-летнего жителя Верхней Пышмы нашли на улице
РИА «Новости»
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На одной из улиц Верхней Пышмы нашли мертвым 18-летнего молодого человека. Как сообщило Ura.ru, погибшим оказался местный житель.

На одной из улиц Верхней Пышмы нашли мертвым 18-летнего молодого человека. Как сообщило Ura.ru , погибшим оказался местный житель.

Его тело обнаружили на Успенском проспекте. По данным сайта kp.ru , юноша свел счеты с жизнью.

«Друзья говорят, что <…> покончил с собой. Трагедия произошло накануне», - указали в материале, не приведя никаких подробностей.

Портал E1.RU сообщил, что накануне гибели молодого человека видели на балконе. Он также заходил в свой аккаунт в соцсети. Приехавшая на место ЧП скорая констатировала смерть парня.

В главке СК по Свердловской области не стали комментировать произошедшее.

В Екатеринбурге возле многоэтажки на улице Сулимова нашли мертвым студента. Предположительно, он мог выпасть из окна. Погибший учился на втором курсе одного из местных вузов и изучал иностранные языки.

Вузы Екатеринбург Свердловская область Студенты
16 января 2024, 23:06
Обливалась кефиром и откусывала торты. Пермячка разгромила магазин и угодила в полицию
РИА «Новости»
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В Пермском крае буйная посетительница устроила погром в местном сетевом магазине, сообщил Telegram-канал Baza. Женщина умудрилась не только скинуть товары с полок, но и попробовать некоторые из них.

Деобширка дважды наведалась в супермаркет в Верещагине. Сначала украла мороженое и разбросала выставленную продукцию, а потом перешла к более экстравагантным действиям.

«Женщина сметала с полок все на своем пути, обливалась кефиром и откусывала торты. <…> Через два часа вернулась и устроила погром», - указали в публикации.

По информации Baza, покупательница успела вылить на себя коктейли и полакомиться сладким, пока в торговую точку не вызвали полицейских.

В региональном ГУ МВД подтвердили Ura.ru , что неадекватную местную жительницу задержали оперативники. Женщину передали медицинским работникам. По факту случившегося начали проверку.

После новогодних каникул пьяная девушка устроила погром в московском «Бургер Кинге». Она кричала на сотрудницу, громила кассу, а потом просто ушла.

Пермский край Магазины Полиция

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