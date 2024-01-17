Следователи проверят таксиста, не выпускавшего из машины 17-летнюю пассажирку

По информации соцмедиа, водитель такси заблокировал двери машины и не выпускал 17-летнюю девушку, которая возвращалась из Ногинска в Электросталь.

«По данному факту ГСУ СК России по Московской области проводится проверка», - уточнили в ведомстве.

Также отметили, что дело находится на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина. Ему представят доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах. Помимо этого, глава ведомства поручил руководству СК по Московской области возбудить уголовное дело.

Ранее глава СК Бастрыкин поручил разобраться в конфликте таксиста и инвалида в Москве. Водитель такси набросился на другого участника движения, на машине которого был инвалидный знак. Он ударил по стеклу, требовал открыть дверь, оскорблял, а после швырнул в автомобиль бутылку. При этом, по словам пострадавшей, до этого она ехала по главной дороге, а таксист двигался по периферии на большой скорости.