Следователи проверят отключения электричества в Ленинградской области

По данным следователей, в деревне Иннолово Ломоносовского района без света, воды и отопления остались более 250 домов. При этом коммунальные службы не пытаются устранить последствия аварии.

«После проведения следственным органом необходимых проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего ситуации будет дана надлежащая правовая оценка», - сообщили в ведомстве.

По данным «Фонтанки» , сообщения об отключениях пришли и из соседних деревень: Рюмки, Райкузи, Михайловка. Кроме того, пожаловались жители из СНТ «Ника» и деревни Керро во Всеволожском районе и СНТ «Лесная привилегия» в Ломоносовском районе.

В среду, 3 января, жители трех белгородских сел (Глотово, Козинка и Безымено) остались без света после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.