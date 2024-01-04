04 января 2024, 03:13

Следователи проверят отключения электричества в Ленинградской области

РИА «Новости»
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Следственное управление СК России по Ленинградской области проверит случаи массового отключения электричества в регионе. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

По данным следователей, в деревне Иннолово Ломоносовского района без света, воды и отопления остались более 250 домов. При этом коммунальные службы не пытаются устранить последствия аварии.

«После проведения следственным органом необходимых проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего ситуации будет дана надлежащая правовая оценка», - сообщили в ведомстве.

По данным «Фонтанки» , сообщения об отключениях пришли и из соседних деревень: Рюмки, Райкузи, Михайловка. Кроме того, пожаловались жители из СНТ «Ника» и деревни Керро во Всеволожском районе и СНТ «Лесная привилегия» в Ломоносовском районе.

В среду, 3 января, жители трех белгородских сел (Глотово, Козинка и Безымено) остались без света после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Ленинградская область Электричество Россия Коммунальные аварии
04 января 2024, 03:57
Девять человек пострадали при пожаре в Чувашии
РИА «Новости»
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Девять человек госпитализировали после пожара в частном жилом доме в Чувашии. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.

«В деревне Кожар-Яндоба загорелся жилой дом и надворные постройки на 189 квадратных метрах. Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных МЧС России, но получили ожоги и наглотались дыма», - уточнило ведомство.

В больницу направили девять человек, в числе которых были три ребенка. Тушением огня занимались семь специалистов и три единицы ведомственной техники.

Ранее четыре человека погибли во время пожара в частном доме в селе Балаганное, которое находится в 120 километрах от Магадана. Следственная группа устанавливает обстоятельства, при которых произошел пожар.

Сильное возгорание произошло 3 января в Баковке в городском округе Одинцово. По предварительной версии, в жилом доме взорвался газ и начался пожар. Пока неизвестно, имеются ли пострадавшие.

Пожары МЧС РФ Чувашия
04 января 2024, 03:46
Мужчина и женщина погибли при пожаре в Уфе
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Тела двух человек обнаружили после пожара в частном доме в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Спасатели получили информацию от фельдшера скорой медицинской помощи о погибших на улице Станционная 3 января после 22:00 по московскому времени.

Пожарные зафиксировали в жилом здании тление полов на площади 0,5 квадратных метра. Горение потушили до прибытия сотрудников МЧС.

В доме обнаружили тела 51-летнего мужчины и 46-летней женщины. По словам родственников, последний раз они видели погибших 31 декабря 2023 года.

Сейчас специалисты устанавливают причину смерти. На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.

Пожар унес жизни четырех человек в частном доме в селе Балаганное, которое находится в 120 километрах от Магадана. Огонь полностью уничтожил стены, кровлю здания и пристройку.

Пожары Уфа МЧС РФ
04 января 2024, 02:24
«Ласточка» из Нижнего Новгорода застряла под Владимиром
РИА «Новости»
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Скоростной поезд «Ласточка», следующий из Нижнего Новгорода до Москвы, застрял под Владимиром этой ночью. Об этом сообщил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

«Нижегородцы уже второй час стоят в поле в 30-градусный мороз в обесточенной „Ласточке“. В поезде отключилось отопление, осталось только резервное освещение», - уточнил канал.

По предварительной информации, поезд остановился из-за обледенения контактной сети. На место отправили тягач.

По последним данным, «Ласточка» доехала до станции, пассажирам оказывают медицинскую помощь.

Ранее пассажирам следовавшего из Челябинска в Екатеринбург 2 января фирменного поезда «Орлан» продали билеты в вагон, которого не было. По словам одного из них, люди начали занимать свободные места, кому-то пришлось стоять, чуть не началась драка.

Дороги Россия Поезда
04 января 2024, 01:11
Годовалый ребенок чуть не погиб, отравившись комнатным растением в Москве
РИА «Новости»
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Годовалый ребенок попал в московскую больницу с сильным отравлением после того, как попытался съесть стебель комнатного цветка. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Все произошло в Тимирязевском районе столицы. Утром отец ребенка ушел в магазин за продуктами, а его сын остался с матерью.

Когда женщина отлучилась в ванную, мальчик схватил цветок молочая и укусил его за стебель. Несмотря на то, что мать практически сразу же забрала растение, яд успел попасть в детский организм.

Позже состояние ребенка ухудшилось, он стал задыхаться. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи экстренно госпитализировала мальчика, поэтому его успели спасти.

«По словам врачей, виной ухудшения состояния ребенка стал яд, содержащийся в молочае. Сейчас малыш восстанавливается в больнице, с ним находится отец», - уточнил канал.

Ранее годовалый ребенок попал в больницу в Ленинградской области с отравлением каплями от насморка. Позже выяснилось, что препарат нельзя было применять детям до двух лет. Ребенок попал в стационар в состоянии средней степени тяжести.

Дети Больницы Цветы Москва

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