Следователи провели в Москве обыски после случаев отравления салатом

Правоохранители нашли на территории, прилегающей к складам, опасную продукцию. По информации следствия, работники пытались избавиться от нее. Следователи изъяли товары, документы, электронные носители и технику компании.

С 14 по 15 июня в московские больницы с признаками ботулизма попали 10 человек. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело, сообщил RT.

Роспотребнадзор выяснил, что отравления произошли из-за салатов от компаний ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт». Ведомство взяло ситуацию под свой контроль. Ботулизм вызвали два продукта: «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком».