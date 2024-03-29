29 марта 2024, 15:58

Следователи продолжили работу в «Крокус Сити Холле»

Пресс-служба МЧС
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Следственная группа продолжает работу на месте террористического акта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило РИА «Новости».

По предварительной информации, правоохранители проверяют показания в рамках расследования по делу. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, проверка может проходить как с привлечением обвиняемых или подозреваемых, так и с участием потерпевших.

На месте теракта находятся полицейские, пожарные и сотрудники Следственного комитета. Ранее следователи доставили двух фигурантов дела в квартиру в Путилково, где они находились перед нападением на «Крокус». К дому подъехали несколько машин Следственного комитета и полиции, подъезд оцепили.

Басманный суд Москвы в рамках дела постановил задержать восемь человек. Одним из них является владелец кафе в Путилково Алишер Касимов , который сдавал квартиру подозреваемым в совершении теракта.

Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 17:16
Раскрыто имя девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
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В Басманный районный суд Москвы поступили материалы по девятому фигуранту дела о теракте в Crocus City Hall. Им оказался уроженец Таджикистана Лутфуллои Назримад. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Лутфуллои Назримаду предъявили обвинение по статье о террористическом акте. В ближайшеее время ему изберут меру пресечения.

Во время открытой части заседания стало известно, что иностранцу 24 года, он холост, детей нет.

Лутфуллои Назримад имеет высшее образование, ранее судим не был. До задержания он жил в хостеле недалеко от метро Щелковская.

В субботу, 23 марта, Лутфуллои Назримада остановили полицейские у Crocus City Hall для проверки на причастность к теракту. Силовики потребовали предъявить документы, в ответ иностранец начал нецензурно выражаться. Его задержали В понедельник, 25 марта, Преображенский суд арестовал иностранца на 15 суток за мелкое хулиганство. В ходе слушания он признал вину.

Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 16:48
Умер спасавший людей из «Крокуса» неравнодушный прохожий
РИА «Новости»
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Сотрудник московской компании по установке наружной рекламы Карен Енгибарян спас людей из горящего «Крокус Сити Холла» после теракта. Но в ходе работы он надышался угарным газом и подхватил инфекцию, так как отдал свою куртку одному из пострадавших. Оба фактора привели к осложнениям и мужчина умер в одной из московских больниц. Подробности о его героическом поступке рассказал Telegram-канал Mash.

По данным авторов, в день теракта Карен Енгибарян находился недалеко от «Крокус Сити Холла». Он прибежал к уже полыхающему зданию и через центральный вход вытаскивал людей, передавая их медикам, возвращаясь за новыми пострадавшими в задымленное здание.

Одному из спасенных герой отдал верхнюю одежду. Домой Карен Енгибарян вернулся только под утро. От попавшего в легкие угарного газа и нахождении на холоде долгое время мужчина сильно заболел.

Приехавшая бригада скорой помощи обнаружила у него высокую температуру и забрала в больницу. Предварительным диагнозом медики назвали острую инфекцию дыхательных путей.

За жизнь спасителя людей врачи боролись несколько дней, но его состояние только ухудшалось. Карен Ебингарян скончался.

Церемония прощания пройдет в ближайшую субботу, 30 марта в Армянском храмовом комплексе Москвы. Карен был верующим человеком, часто посещал церковь и участвовал в литургиях.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 143 человека. Лечение в больницах Московской области продолжают 70 пострадавших.

Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 16:19
«Хотим про все забыть». Появились подробности эвакуации детей с чемпионата в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Во время нападения боевиков на концертный зал «Крокус Сити Холл» в соседнем выставочном комплексе «Крокус Экспо» проходили чемпионат и первенство России по бальным танцам. В соревнованиях принимали участие и совсем юные спортсмены из разных регионов России. Тренер из Челябинска Ирина Маркелова в беседе с «360» заявила, что ее ученики в момент теракта находились на соревнованиях, но их быстро вывели на улицу после начала стрельбы.

«У нас все хорошо. Быстро эвакуировались. Все закончилось, мы уже дома и хотим про все забыть», - заявила собеседница.

Об эвакуации детей с соревнований в «Крокус Экспо» также рассказывала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. Она подчеркнула, что никто из юных танцоров не пострадал.

Но этим дело не закончилось. Работавшая на площадке судья танцевальных соревнований Карина Калиничева объявила, что столкнулась с травлей после сообщений, что детей якобы не выпускали из здания после начала теракта.

Она подала иск о защите чести и достоинства к генеральному директору компании «4 кота» Анатолию Сулейманову (издание Baza) и ООО «Айдэнсер.ру», ведущему Единый информационный портал о танцевальном спорте в России. По версии истца, обе площадки распространили недостоверные сведения о происходившем на чемпионате.

Спортсмены Дети Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 15:05
Уголовное дело возбудили против реквизитора Большого театра
Global Look Press
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Реквизитора Большого театра заподозрили в незаконном хранении оружия. Об этом стало известно изданию «Московский комсомолец».

По информации СМИ, в четверг в квартире 59-летнего эксперта по оружию в Долгопрудном прошел обыск. Во время операции обнаружили пятизарядную винтовку, похожее на револьвер оружие и патрон кольцевого воспламенения. Найденные предметы послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье 222 часть 1 Уголовного кодекса.

Подозреваемый работал над созданием сабель и пистолетов для оперы «Мазепа» в постановке Евгения Писарева.

В феврале десятки патронов и штык-нож нашли у пенсионера на юге Москвы. В его доме на Загородном шоссе прошел обыск. Против пожилого мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов.

Уголовное дело Театры Оружие Долгопрудный

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