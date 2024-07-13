Следователи осмотрели квартиру мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми
В Перми следователи осмотрели квартиру, где женщина, предположительно, убила девятилетнего сына. Спрятав тело в чемодане, она вывезла его на мусорную площадку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
Специалисты выяснили, что семья не бедствовала - просторная квартира обставлена мебелью и техникой, на кухонном столе лежат оставленные хозяевами продукты.
Изувеченное тело мальчика нашли в чемодане около мусорных баков 12 июля. В убийстве заподозрили мать ребенка.
Консьержка дома, где жил мальчик, рассказала, что у него была благополучная и любящая семья. Мать хорошо занималась детьми, заявила женщина.