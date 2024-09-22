22 сентября 2024, 21:53

Следователи назвали вероятную причину смерти детей, отравившихся пельменями

РИА «Новости»
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Смерть поужинавших пельменями троих детей в Красноярском крае наступила после токсичного действия неустановленного вещества. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.

«Согласно предварительным данным экспертов их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования», - привели результаты судебно-медицинской экспертизы в ведомстве.

Сейчас родители и еще один ребенок в реанимации, их состояние оценивают как стабильно тяжелое. Следователи рассматривают несколько версий случившегося, самая основная - употребление еды в составе которой оказалось неизвестное вещество.

В ходе разбирательства допросили хозяина и продавца продуктового магазина, где пострадавшие купили пельмени, фельдшера Красносопинской амбулатории и родственников семьи.

Ранее стало известно, что мать отравившихся пельменями детей ждала еще одного ребенка. Женщина была на последнем сроке беременности.

Еда Дети Семья Россия Магазины Красноярский край
22 сентября 2024, 21:34
Обломок беспилотника уничтожили в деревне Новиково в Москве
РИА «Новости»
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Жители деревни Новиково в Троицком административном округе Москвы услышали громкий звук, похожий на взрыв. Источник 360.ru объяснил причину хлопка.

По информации источника, спецслужбы совершили подрыв обломка беспилотника. Вторичного возгорания не последовало. На место происшествия выехали следователи.

Накануне из-за угрозы атаки беспилотников закрыли аэропорты Волгограда и Астрахани. Власти вводили план «Ковер».

В Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали семь бойцов самообороны и глава администрации Яснозоренского сельского поселения. Трое человек находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро - в среднетяжелом.

Беспилотники Взрывы Москва
22 сентября 2024, 15:47
Сапсерфера унесло в открытое море с прибрежной зоны в Геленжике
Unsplash
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Катавшийся на сапборде 53-летний мужчина пропал в прибрежной зоне рядом с Геленджиком. Сапсерфера могло унести волнами в открытое море, сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло на пляже в хуторе Джанхот. На поиски пропавшего выдвинулись спасатели на катерах.

Ранее в открытое море унесло 22-летнюю девушку и 20-летнего парня , которые катались на сапбордах в Лазаревском районе Сочи. Брат с сестрой заплыли слишком далеко и не могли вернуться назад. О пропавших рассказал их отец, который связался с исчезнувшими туристами по телефону. Он передал спасателям координаты с местонахождением молодых людей. Они оказались в трех километрах от суши.

«Мособлпожспас» опубликовал основные правила безопасности для любителей катания на сапбордах. Отдыхающим следует связывать страховочным тросом ногу и борт, чтобы не потерять доску после падения в воду. Перед катанием также необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и проверить состояние сапборда.

Черное море МЧС РФ Краснодарский край
22 сентября 2024, 12:26
Мать насмерть отравившихся пельменями детей ждала еще одного ребенка
Пресс-служба Следственного комитета
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Мать трех детей, насмерть отравившихся пельменями в Красноярском крае, находится на позднем сроке беременности. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным Следственного комитета, женщина должна была родить в ближайшие дни. Сейчас за жизнь матери и ребенка борются врачи.

От отравления пельменями умерли трое детей. По информации СК, продававшийся в сельском магазине продукт содержал неизвестное ядовитое вещество. Следователи выяснили, что торговая точка получала полуфабрикаты и мясную продукцию от поставщиков из города Назарова, Красноярска и из Республики Хакасия.

Признаки отравления у пострадавших появились утром 21 сентября - семья обратилась к врачам с жалобами на рвоту и тошноту. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили санавиацией в Красноярск.

Отравились шесть человек : двое взрослых и четверо детей. В СК подтвердили, что скончались шестилетняя и 11-летняя девочки, а также 13-летний мальчик. По факту их смерти возбудили уголовное дело. Остальные члены семьи находятся в тяжелом состоянии, отметили в пресс-службе СК.

Дети Следственный комитет России Красноярский край
22 сентября 2024, 09:52
Жесткое ДТП с опрокидыванием фуры и мусоровоза произошло на МКАД
РИА «Новости»
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Крупная авария произошла МКАД — на трассе столкнулись и перевернулись фура и мусоровоз. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

ДТП произошло на внутренней стороне 10-го километра МКАД, в районе съезда 11. Ведомство опубликовало видеозапись со случившимся. Мусоровоз сбоку врезался в фуру, после чего оба грузовика опрокинулись. На место прибыли оперативные службы.

В московском Дептрансе отметили, что информация о пострадавших пока уточняется. Пресс-служба рекомендовала автомобилистам выбирать пути объезда, так как движение сейчас осуществляется только по одной полосе.

Ранее автомобиль Mitsubishi Outlander столкнулся в Нижегородской области с фурой Scania. Авария произошла на проспекте Ленина в Дзержинске. Легковушка во время обгона грузовика врезалась в него, после чего вылетела на обочину и въехала в дерево. В ДТП пострадал 72-летний пассажир Mitsubishi.

Крупная авария произошла МКАД - на трассе столкнулись и перевернулись фура и мусоровоз. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Грузовики ДТП Москва

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