09 февраля 2024, 11:54

Следователи назвали приоритетную причину пожара на севере Москвы

Читайте нас в: Google Новости

Причиной ночного пожара в жилом доме в Северном округе Москвы могло стать нарушение работы системы обогрева кровли. Версия с поджогом не подтвердилась, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, во время первоначального осмотра места ЧП эксперты обнаружили на чердаке между первым и вторым подъездами зону термических повреждений. Там полностью выгорела электропроводка и электрооборудование.

Основной версией пожара стало нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания.

Следователи осмотрели чердак и опросили больше 10 жильцов дома в качестве свидетелей, а также председателя ЖСК. Сейчас правоохранители изучают изъятые документы и записи с камер видеонаблюдения.

В СК отметили, что во время проверки не нашли причастных к поджогу. В ближайшее время сгоревшие квартиры и чердачное помещение еще раз будут осматривать. Также назначат пожарно-техническую, строительную и оценочные судебные экспертизы, а также экспертизу по технике безопасности использования оборудования для обогрева.

После крупного пожара на улице Черняховского 15 человек разместили в социальных гостиницах. Всем выдали спальные принадлежности, предметы первой необходимости и обеспечили питанием.

Пожары Следственный комитет России Москва
09 февраля 2024, 10:51
«Хотим домой!» Туристы из России не смогли вылететь с Кубы из‑за отсутствия топлива
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Рейс из Кайо-Коко в Москву задержали из-за отсутствия топлива. Пассажиры, которые семь часов ожидали вылета, рассказали «360» о том, что их наконец начали заселять в отель.

Самолет должен был вылететь в Россию в 18:00 8 февраля, однако рейс компании Nordwind перенесли на утро следующего дня, а позже - и вовсе отменили. В аэропорту находилось около 300 россиян. За семь часов ожидания люди получили пол-литровую бутылку воды и бутерброды.

«До сих пор маринуемся в аэропорту… Просто жесть», - рассказали пассажиры.

Им сообщили, что самолет не смог вылететь из-за нехватки топлива, а позже сообщили о его технической неисправности.

«Никакой точной информации по вылету нет. Зачем вообще везли в аэропорт, если топлива нет?» - недоумевали туристы.

Возмущенные пассажиры начали бастовать и выкрикивать «Хотим домой!».

Спустя некоторое время туристам раздали их багаж и начали заселять в отель, предоставленный авиакомпанией. Семьям с детьми позволили уехать раньше остальных.

Вылет рейса запланировали на 11:00 по местному времени, добавили в пресс-службе авиакомпании.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой вылета.

Куба Туризм Самолеты Авиакомпании Москва
09 февраля 2024, 10:24
Пьяного водителя с поддельными правами задержали на севере Москвы
Читайте нас в: Google Новости
На севере Москвы правоохранители задержали пьяного водителя. Он предъявил автоинспекторам фальшивые права, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что экипаж ДПС, патрулируя город, на улице Нижняя Масловка остановил машину «Лада-Ларгус», чтобы проверить документы водителя. Полицейские сразу же заметили, что последний был нетрезвым. При этом пройти медосвидетельствование он отказался.

Более того, 37-летний мужчина показал автоинспекторам поддельное водительское удостоверение и паспорт гражданина другого государства.

Правоохранители установили, что два года назад водитель уже попадался пьяным за рулем и его лишили прав.

Против мужчины возбудили уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде. Автомобиль нарушителя увезли на спецстоянку.

Ранее в Петербурге полицейские потребовали подозрительно ведущего себя водителя остановиться. Однако он только прибавил скорость и попытался уйти от погони.

Машины Водители Москва
09 февраля 2024, 09:51
После крупного пожара на севере Москвы 15 человек разместили в соцгостиницах
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Северном округе Москвы загорелся жилой дом. После крупного пожара 15 человек разместили в социальных гостиницах, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«В результате пожара пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась, 15 человек размещены в социальных гостиницах, где для них организована психологическая помощь», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за погорельцами будут наблюдать дежурные врачи. Всем постояльцам соцотеля выдали спальные принадлежности, предметы первой необходимости и обеспечили питанием.

Возгорание произошло прошлой ночью в жилом здании на улице Черняховского. На место быстро приехали автомобили центра медицины катастроф и скорой, а также прилетел медицинский вертолет.

Ранним утром открытый огонь ликвидировали. На месте пожара работали 175 специалистов и более 50 единиц техники. В том числе и два вертолета К-52.

Пожары Москва
09 февраля 2024, 09:50
Пожар произошел ночью на Ильском НПЗ в Краснодарском крае
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае ночью произошел пожар. Полностью потушить его удалось примерно за два часа. Об этом сообщил краевой оперативный штаб в Telegram-канале.

Возгорание зафиксировали около 02:00 9 февраля. Через час службы завода ликвидировали открытое горение. Никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы продолжали работу. Пожар полностью потушили в 04:08.

Причина случившегося официально не уточняется. При этом Telegram-канал Shot написал, что НПЗ атаковал беспилотник. По его информации, дрон рухнул на территории завода, случился взрыв и последовал пожар. Очевидцы также слышали громкий звук со стороны Афипского НПЗ.

Ранее ВС России ударили по заводу «Экватор» в Николаеве , где производили беспилотники для ВСУ. На предприятие обрушили три дрона «Герань». Оказался поврежден цех, где создавали БПЛА. Самый мощный взрыв раздался в центральной части завода, где находились военная техника и джипы.

Пожары Заводы Краснодарский край

Новости по теме