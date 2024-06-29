29 июня 2024, 18:08

Следователи назвали причину выезда самолета за ВПП в Екатеринбурге

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Самолет UVT Aero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за непогоды. Такую версию обнародовала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Предварительная причина авиационного инцидента - неблагоприятные погодные условия», - говорится в сообщении.

Борт следовал по маршруту Казань - Тобольск - Екатеринбург днем 29 июня. В пункте назначения самолет выкатился за ВПП примерно на 10 метров. Никто не пострадал. Следователи Центрального МСУТ СК оперативно прибыли на место, чтобы выяснить все обстоятельства и причины случившегося. Началась проверка, в ходе которой действиям пилотов и работников аэропорта дадут правовую оценку.

В начале июня самолет «Аэрофлота», который должен был выполнить рейс SU1887 Бишкек - Москва, прервал разбег по взлетно-посадочной полосе из-за того, что на ней появилась птица. Рейс пришлось отменить ради дополнительной технической проверки.

СК РФ Самолеты Екатеринбург Следственный комитет России
29 июня 2024, 18:22
Пожар произошел в многоэтажке на Алтуфьевском шоссе в Москве
Телеканал «360»
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В Москве на Алтуфьевском шоссе произошел пожар в многоэтажке, сообщил источник 360.ru. Пожарные прибыли на место, уточнили в пресс-службе столичного управления МЧС. По данным спасателей, огонь уже потушили, сведений о пострадавших не поступало.

По данным источника, возгорание случилось в 16-этажном жилом здании на верхних этажах. Наблюдались открытое горение и густой черный дым. Спасателям не сразу удалось попасть в горящую квартиру, она оказалась сильно захламлена. В соседней квартире, которую также вскрыли, наблюдалось плотное задымление.

В пресс-службе МЧС РФ отмечали, что огонь охватил территорию в 10 «квадратов». Как сообщил источник, пожар распространился на три квартиры: в одной горели кухня и балкон на общей площади шесть квадратных метров, в другой огонь распространился на три «квадрата», в третьей загорелись личные вещи и мебель на одном квадратном метре.

Ранее в тот же день в Москве мужчина устроил на крыше пожар и упал с нее.

В Москве на Алтуфьевском шоссе произошел пожар в многоэтажке, сообщил источник 360.ru. Пожарные прибыли на место, уточнили в пресс-службе столичного управления МЧС. По данным спасателей, огонь уже потушили , сведений о пострадавших не поступало.

Спасатели Пожары МЧС РФ Москва Квартиры
29 июня 2024, 16:12
Более 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Пензе
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Массовое отравление детей произошло в оздоровительном лагере «Белка» в Пензе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Более 30 детей в «Белке» почувствовали недомогание 27 и 28 июня. Прокуратура провела проверку и выяснила, что в лагере нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. В отношении отвечающей за питание фирмы возбудили дела об административных правонарушениях.

Ранее посетители суши-бара в Курске отравились курицей , Россельхознадзор нашел в филе сальмонеллу. В надзорном ведомстве отметили, что от несертифицированного мяса пострадали 13 горожан.

Незадолго до этого вспышку отравлений также зафиксировали в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. В больницы с ботулизмом поступили четыре человека.

Роспотребнадзор в рамках санитарно-эпидемиологического расследования после вспышки отравлений изъял в Москве 70 тонн опасной продукции.

Дети Пенза Питание Россия
29 июня 2024, 16:04
Огромная яма появилась возле моста в Челябинской области из-за ливня
Пресс-служба МЧС
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Река Каменка размыла мост в Саткинском районе Челябинской области. Возле переправы образовалась огромная яма, сообщил Telegram-канал «Саткинский рабочий».

Дорогу перегородили камни, мусор и смытые потоком деревья.

«С одной стороны моста провалилась почва», - рассказали авторы материала.

Несмотря на разбушевавшуюся стихию, по реке продолжают катать туристов на катамаранах.

Ранее из-за сильных дождей подтопления случились в Башкирии. В Уфе затопило аэропорт, улицы и торговые центры. В Сети распространились фото с поваленными деревьями. При этом воздушная гавань продолжала работать в штатном режиме.

На прошлой неделе ураган накрыл Москву. Стихия принесла в столицу ливни, грозы и даже смерчи.

Челябинская область Погода
29 июня 2024, 15:29
Иномарка столкнулась с поездом в Москве. Один человек пострадал
РИА «Новости»
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Автомобиль столкнулся с поездом в районе Крутовской улицы в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Участниками ДТП стали локомотив и грузовик марки Mercedes. В результате один человек пострадал. На место прибыли врачи скорой помощи.

Ранее в Подмосковье поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом. Авария не повлияла на движение других составов.

Пассажиры не пострадали.

Несколько дней назад вагон отцепился от поезда «Иволга» на станции МЦД-3 «Кратово». По словам очевидца, из-за экстренного открытия дверей произошла разгерметизация вагонов, пассажиров эвакуировали.

Иномарки Поезда Москва

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