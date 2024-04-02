02 апреля 2024, 07:33

Следователи назвали причину схода вагонов в Красноярском крае

Пресс-служба Следственного комитета
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Сход трех вагонов с углем в Манском районе Красноярского края могли спровоцировать сработавшие автотормоза грузового состава. Ехавший во встречном направлении пассажирский поезд не успел затормозить, сообщило Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР.

«По предварительным данным, 2 апреля 2024 года на 663 км перегона Жайма-Мана Красноярской железной дороги, у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошел сход трех хвостовых вагонов с углем», - сообщила пресс-служба.

Пассажирский поезд сообщением Красноярск - Абакан не успел остановиться и столкнулся с одним из опрокинувшихся вагонов , после чего одна колесная пара электровоза тоже сошла с рельсов. В Следкоме сообщили, что никто не пострадал. Возбудили уголовное дело по статье 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

В Ярославской области автобус остановился на путях, и его снес проезжавший состав. МЧС сообщило о семи погибших. Возбудили уголовное дело. Губернатор Михаил Евраев заявил, что диспетчер переезда работал в состоянии алкогольного опьянения.

РЖД Поезда Следственный комитет России
02 апреля 2024, 08:43
Два человека пострадали при ударе дронов по общежитию «Алабуги»
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Два дрона атаковали общежитие «Алабуги» в Татарстане. Пострадали два человека, сообщили в Telegram-канале особой экономической зоны.

«Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранены», - передали в ОЭЗ «Алабуга».

По данным портала Inkazan , пострадали здания общежитий местного политехнического колледжа. Находившиеся в помещениях люди эвакуировались на улицу.

Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений нет. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Беспилотники Татарстан
02 апреля 2024, 07:00
Беременная женщина и двое детей пострадали в ночной аварии на МКАД
Global Look Press
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В Северном Тушине на МКАД поздно вечером 1 апреля произошла авария с участием двух машин. Пострадали двое детей и беременная женщина. В эвакуации задействовали вертолет, сообщил источник «360».

В 23:33 экстренные службы вызвали на 73-й километр МКАД, авария произошла на внутренней стороне магистрали. Столкнулись ВАЗ 2114 и Skoda, перекрыли четыре полосы из пяти.

Прибывшие на место спасатели деблокировали детей двух и пяти лет. Их отправили в ДГКБ имени З. А. Башляевой. Беременную женщину с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти доставили в ГКБ имени С. С. Юдина. Еще одна женщина, из автомобиля Skoda, отказалась от госпитализации. Для эвакуации пострадавших вылетал вертолет Московского авиационного центра.

Авария произошла перед развязкой с улицей Свободы, сообщил Дептранс Москвы. К утру проезд освободили.

В Ярославской области поезд протаранил автобус , который по технической причине остановился на путях. Возбудили уголовное дело.

ДТП Москва
02 апреля 2024, 05:49
Пассажирский поезд врезался в сошедший с путей вагон в Красноярском крае
Freepik
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Поезд с пассажирами столкнулся с сошедшим с путей грузовым вагоном в Красноярском крае. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Правоохранители рассказали, что сегодня, 2 апреля, около полуночи на участке между станциями Жайма и Мана три вагона грузового поезда сошли с пути без опрокидывания. Состав ехал от станции Черногорские копи до станции Улан-Удэ.

«Машинист следовавшего в указанное время навстречу по данному участку дороги пассажирского поезда № 123 Красноярск - Абакан допустил столкновение с сошедшим с пути вагоном грузового состава», - заявили в ведомстве.

Движение на этом участке железной дороги приостановили. Сейчас там ведут восстановительные работы. На место ЧП выехал Абаканский транспортный прокурор, ведомство начало проверку.

Ранее в Амурской области приостановили железнодорожное движение из-за схода 20 грузовых вагонов. Состав столкнулся с легковой машиной.

Дороги Поезда Красноярский край
02 апреля 2024, 00:28
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
РИА «Новости»
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Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области, на границе региона заметили беспилотники. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Игорь Артамонов.

«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», - сообщил глава региона.

Губернатор попросил жителей не поддаваться панике и соблюдать спокойствие. Сигнал воздушной опасности носит информативный характер и не влияет на жизнедеятельность региона. Артамонов призвал следить за информацией в официальных источниках.

Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской и Курской областях. Дежурные ПВО регионов привели в боевую готовность.

Беспилотники ПВО

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