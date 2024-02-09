Следователи назвали причину мощного хлопка газа в сочинской пекарне

Хлопок газа произошел утром 6 февраля в пекарне на улице Тимирязева. Следователи выяснили, что произошла утечка газа из композитного баллона. Он стоял в одном помещении с тандырами, и под действием высокой температуры случился взрыв.

Пострадали две молодые женщины и 33-летний мужчина. Они получили серьезные ожоги, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Следователи изъяли документацию, опросили свидетелей и владельцев пекарни, назначили пожарно-техническую экспертизу.

В России из-за участившихся случаев взрывов газа предложили устанавливать в домах специальные датчики утечки. Схему их размещения согласуют на этапе утверждения проектов строительства.