09 февраля 2024, 14:16

Следователи назвали причину мощного хлопка газа в сочинской пекарне

Пресс-служба Следственного комитета
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Стали известны возможные причины хлопка в сочинской пекарне, в результате которого три человека получили тяжелые травмы. В пресс-службе СК по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело.

Хлопок газа произошел утром 6 февраля в пекарне на улице Тимирязева. Следователи выяснили, что произошла утечка газа из композитного баллона. Он стоял в одном помещении с тандырами, и под действием высокой температуры случился взрыв.

Пострадали две молодые женщины и 33-летний мужчина. Они получили серьезные ожоги, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Следователи изъяли документацию, опросили свидетелей и владельцев пекарни, назначили пожарно-техническую экспертизу.

В России из-за участившихся случаев взрывов газа предложили устанавливать в домах специальные датчики утечки. Схему их размещения согласуют на этапе утверждения проектов строительства.

Уголовное дело Газ Сочи Взрывы Следственный комитет России
09 февраля 2024, 14:10
Стали известны причины смертельного пожара в Куеде
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Пожар в Куеде в Пермском крае вспыхнул из-за разгерметизации газопровода. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональной прокуратуре.

По информации ведомства, огонь вспыхнул на внутрипромысловом газопроводе и перекинулся на соседние здания. Огнеборцы ликвидировали пожар к 21:35 по московскому времени. Площадь возгорания составила 238 квадратных метров.

«Вечером 8 февраля в результате происшествия на магистральном газопроводе произошло возгорание транспортируемого газа. Предварительно, воспламенение случилось в результате разгерметизации», - указали в пресс-службе прокуратуры.

Ведомство начало проверку выполнения требований пожарной и технической безопасности.

В результате ЧП погибли пять человек. После взрыва газопровода загорелись несколько жилых домов, пострадали жители.

Двух из них в тяжелом состоянии привезли в ожоговый центр больницы имени Гринберга. Из-за пожара ожоги получили два ребенка, их жизням ничего не угрожает.

Пермский край Пожары Газ Взрывы
09 февраля 2024, 13:17
Безработный москвич тяжело ранил пассажира в метро
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В Москве полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в ранении пассажира метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что на станции метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии метро поссорились двое мужчин. Во время конфликта подозреваемый вонзил что-то острое в спину оппоненту и скрылся.

Раненого 56-летнего мужчину увезли в больницу. Медики заключили, что здоровью пациента причинили тяжкий вред.

Сотрудникам полиции удалось найти и задержать злоумышленника в его доме на северо-западе Москвы. Им оказался безработный 38-летний мужчина. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого отправили в изолятор.

Ранее пьяный мужчина ударил ножом случайную прохожую на улице Тверская-Ямская в Москве. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Поножовщины Метро Москва
09 февраля 2024, 13:00
Следователи изъяли документы из офисов ЖСК после пожара на севере Москвы
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Следствие продолжает разбираться в причинах пожара на улице Черняховского в Москве. Из офисов ЖСК и у индивидуального предпринимателя, отвечающих за установку и обслуживание системы антиобледенительного нагрева края кровли и водостока, изъяли всю документацию, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, ИП и жилищно-строительный кооператив заключили договор на три года. Он обязывает фирму контролировать состояние системы подогрева и при необходимости ремонтировать ее в течение всего времени действия соглашения.

Предположительно, причиной ночного пожара в жилом доме стало короткое замыкание в системе обогрева кровли.

Дом № 4, расположенный на улице Черняховского, называют «писательским». В нем раньше проживали Белла Ахмадуллина, Василий Аксенов, Константин Симонов и Лев Гинзбург.

После крупного пожара 15 человек разместили в социальных гостиницах. Всем выдали спальные принадлежности, предметы первой необходимости и обеспечили питанием.

Пожары Москва
09 февраля 2024, 12:57
«С боем, со скандалом». Пассажиры задержанного на Кубе рейса рассказали о пережитом в аэропорту
РИА «Новости»
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Пассажиры задержанного рейса Кайо-Коко — Москва компании Nordwind больше семи часов ждали посадки в самолет практически без еды и воды. Их заселили в отель только после скандала, но спать перед очередной попыткой улететь им осталось всего несколько часов. О ситуации они рассказали «360».

«Мы просидели в аэропорту 10 часов, нам даже не объясняли причину, почему самолет не вылетает. Нам говорили, что у них нет бензина. Но другие самолеты, в Оттаву, например, вылетали», - отметила собеседница «360».

Задержка рейса для многих обернулось не просто испытанием, но потерей денег.

«У многих были стыковочные рейсы, которые они пропустили», - сказала наша собеседница.

На восьмой час томительного ожидания пассажиров повезли в отель, чтобы они могли отдохнуть. Заселить их смогли только в третью по счету гостиницу под названием Starfish, другие отказывали в регистрации такой большой группы людей. После всех необходимых процедур для отдыха им осталось всего несколько часов.

«Через два часа нас повезут обратно в аэропорт», - объяснила пассажирка.

Вылет назначили на 11 часов утра по местному времени, сообщили в пресс-службе Nordwind. Обстоятельствами задержки заинтересовалась столичная транспортная прокуратура.

Вылет, назначенный на 18 часов 8 февраля, не состоялся. Три сотни пассажиров заставили ждать посадку много часов без объяснения причин. При этом людям дали воду только после многочисленных просьб об этом.

«Мы с боем, со скандалом добивались, чтобы нам дали воду», - рассказал пассажир.

По его словам, рейс перенесли на 5:40, заявив, что для самолета нет достаточно топлива.


Куба Скандалы Бензин Самолеты Москва

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