Следователи начали проверку жесткой посадки вертолета Ми-2 на Ставрополье
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку во время планового полета в Ставропольском крае после отказа двигателя. Об этом со ссылкой на заявление Росавиации сообщило РИА «Новости».
В надзорном ведомстве уточнили, что о сбое в работе двигателя говорится в поступившем докладе экипажа вертолета авиационной компании «Конверс Авиа». Столкнувшись с неполадками, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке и с воздуха подобрал необходимую площадку.
«По предварительной информации, из двух человек, находившихся на борту вертолета, никто не пострадал. Возгорания воздушного судна не было. На земле жертв и разрушений нет», - заявили в Росавиации.
Представитель ведомства добавил, что после посадки в пяти километрах от столицы Георгиевская вертолет опрокинулся на правый борт.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-2 отказ работы двигателя.
К воздушному судну прибыли сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России для проведения доследственной проверки.
По итогам осмотра места происшествия и установления всех обстоятельств происшествия следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.