Следователи начали проверку жесткой посадки вертолета Ми-2 на Ставрополье

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В надзорном ведомстве уточнили, что о сбое в работе двигателя говорится в поступившем докладе экипажа вертолета авиационной компании «Конверс Авиа». Столкнувшись с неполадками, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке и с воздуха подобрал необходимую площадку.

«По предварительной информации, из двух человек, находившихся на борту вертолета, никто не пострадал. Возгорания воздушного судна не было. На земле жертв и разрушений нет», - заявили в Росавиации.

Представитель ведомства добавил, что после посадки в пяти километрах от столицы Георгиевская вертолет опрокинулся на правый борт.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-2 отказ работы двигателя.

К воздушному судну прибыли сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России для проведения доследственной проверки.

По итогам осмотра места происшествия и установления всех обстоятельств происшествия следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.