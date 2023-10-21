Следователи начали проверку после смерти школьницы из-за вейпа в Подмосковье

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По данным следствия, ночью 20 октября в Электрогорске девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Школьницу экстренно госпитализировали, но медики не смогли спасти ей жизнь. По предварительным данным, признаков отравления у нее не обнаружили. Телесные повреждения также не зафиксировали.

«Причина смерти подростка устанавливается в ходе экспертизы», - рассказали в СК.

В подмосковной прокуратуре отметили, что около 01:00 отец девочки зашел в ее комнату и увидел, что подростку стало плохо. Мужчина самостоятельно отвез девочку в больницу.

«Павлово-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в ведомстве.

До этого в СМИ появилась информация о том, что ученица девятого класса умерла в муках после того, как покурила вейп. Во время осмотра врачи нашли в нижнем белье покойной одноразовую электронную сигарету.