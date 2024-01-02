02 января 2024, 21:26

Следователи начали проверку после остановки колеса обозрения под Пензой

РИА «Новости»
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Следственное управление СК РФ по Пензенской области инициировало проверку после остановки колеса обозрения, на котором находились шесть человек, включая двоих подростков. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Людей эвакуировали , никто не пострадал, угрозы их жизни и здоровью нет. Все они находились в одной кабинке 35-метрового аттракциона в «Городе Спутнике».

«Организовано проведение доследственной проверки по факту остановки колеса обозрения с находящимися на высоте в кабинах шестью посетителями, двое из которых несовершеннолетние, по части 1 статьи 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“», - уточнило ведомство.

Следователи планируют выяснить причину остановки аттракциона, а также его техническое состояние, условия эксплуатации и обслуживания.

«Все закончилось хорошо. Никакие трудности не смогут омрачить нам новогоднего настроения. Отдыхайте и берегите себя», - написал в своем Telegram-канале губернатор области Олег Мельниченко.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что спасатели выехали на место сразу после получения информации об остановке колеса обозрения.

Пенза Следственный комитет России Парки
02 января 2024, 21:23
Труп нашли на территории пожарной части в Москве
РИА «Новости»
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Окоченевший труп обнаружили на территории пожарно-спасательной части в районе улицы Семеновский Вал на востоке Москвы. Об этом сообщил источник «360» в оперативных службах города.

Тело человека нашли на металлическом навесе на территории пожарно-спасательной части. Навес вплотную примыкает к забору. Ни одно из окон части на эту сторону не выходит. Территория закрыта, так что самостоятельно человек не мог на нее проникнуть.

По информации собеседника «360», в пяти метрах от забора находится 17-этажный жилой дом. На навесе осталась вмятина - возможно, человек упал с высоты. Причину и точное время смерти установит медицинская экспертиза. На месте работают оперативные службы.

В понедельник, 1 января, в Закамске Пермского края нашли замершего насмерть мужчину. На теле погибшего нет следов насилия, причиной смерти, скорее всего, стало переохлаждение.

Спасатели Смертность Москва 2023
02 января 2024, 18:28
Тепло в дома микрорайона Балашиха-2 вернут в ближайшее время
РИА «Новости»
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Авария на магистральной теплотрассе произошла 2 января в Балашихе. О ЧП сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров.

«В течение всего дня сотрудники муниципального предприятия „Балашихинские коммунальные системы“ занимаются устранением последствий этой аварии», - указал он.

Из-за происшествия без тепла остались 26 домов в микрорайоне Балашиха-2. В частности, под отключение попали дома № 15/3, 16/5, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 26а на улице Свердлова, дома № 14, 15, 16, 18 и 19 на Заречной улице, дома № 4 и № 6 на улице Объединения, дома № 14, 16, 17, 18 на улице 40 лет Победы, на улице Кудаковского - дома № 1, 7, 9, 11, 13, 15 и 17.

Юров подчеркнул, что на месте находятся представители всех профильных служб и управляющих компаний, контролируя ликвидацию последствий аварии.

«Работы практически завершены. В скором времени начнем запускать теплоноситель, и в домах снова будет тепло», - пообещал он, принеся извинения жителям.

Отопление Балашиха
02 января 2024, 18:28
Ребенок погиб в Красноярском крае, уронив на себя тумбу с телевизором
Телеканал «360»
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Двухлетняя девочка погибла, уронив на себя тумбу с телевизором Panasonic. Трагический случай произошел в городе Лесосбирске Красноярского края, местная прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка.

По предварительным данным, 1 января молодая мать играла с ребенком в съемном жилье. Когда она ушла на кухню за соком, то услышала грохот в комнате, где оставила ребенка. Поспешив к дочери, девушка увидела ее лежащей под тумбой.

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть ребенка. У девочки обнаружили травмы лба и нижней губы.

По словам матери, хозяин дома 30 декабря привез им телевизор Panasonic. Его установили на тумбу, которая качалась под весом техники. Девочка неоднократно подходила к тумбе и держалась за нее руками.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Назначена судебная экспертиза.

Ранее в Екатеринбурге молодая мать не уследила за двухлетней дочерью, утонувшей в ванной.

Дети Красноярский край
02 января 2024, 18:17
Семнадцать человек пострадали при столкновении двух самолетов в аэропорту Токио
Global Look Press
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По меньшей мере 17 человек получили травмы при столкновении самолета береговой охраны Японии с лайнером LAK в аэропорту Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.

На борту пассажирского лайнера пострадали 16 человек, еще один находился на борту самолета береговой охраны.

«Мы связываемся с каждым из находившихся на борту, чтобы подтвердить его состояние. К настоящему времени четверо человек пожаловались на плохое самочувствие после инцидента», - сообщил представитель авиаперевозчика.

Вечером 2 декабря в аэропорту Ханеда загорелся следовавший из Саппоро в Токио самолет JAL, в котором находились почти 380 пассажиров. Всем удалось благополучно эвакуироваться из воздушного судна.

По предварительной информации, пассажирский лайнер столкнулся с самолетом японской береговой охраны. В JAL заявляют, что ЧП произошло в момент посадки, когда на взлетной полосе находилось другое судно. По данным NHK, в результате инцидента погибли пять человек.

Япония Самолеты Авиакомпании

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