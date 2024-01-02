Следователи начали проверку после остановки колеса обозрения под Пензой
Следственное управление СК РФ по Пензенской области инициировало проверку после остановки колеса обозрения, на котором находились шесть человек, включая двоих подростков. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Людей эвакуировали , никто не пострадал, угрозы их жизни и здоровью нет. Все они находились в одной кабинке 35-метрового аттракциона в «Городе Спутнике».
«Организовано проведение доследственной проверки по факту остановки колеса обозрения с находящимися на высоте в кабинах шестью посетителями, двое из которых несовершеннолетние, по части 1 статьи 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“», - уточнило ведомство.
Следователи планируют выяснить причину остановки аттракциона, а также его техническое состояние, условия эксплуатации и обслуживания.
«Все закончилось хорошо. Никакие трудности не смогут омрачить нам новогоднего настроения. Отдыхайте и берегите себя», - написал в своем Telegram-канале губернатор области Олег Мельниченко.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что спасатели выехали на место сразу после получения информации об остановке колеса обозрения.