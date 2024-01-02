Следователи начали проверку после остановки колеса обозрения под Пензой

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Людей эвакуировали , никто не пострадал, угрозы их жизни и здоровью нет. Все они находились в одной кабинке 35-метрового аттракциона в «Городе Спутнике».

«Организовано проведение доследственной проверки по факту остановки колеса обозрения с находящимися на высоте в кабинах шестью посетителями, двое из которых несовершеннолетние, по части 1 статьи 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“», - уточнило ведомство.

Следователи планируют выяснить причину остановки аттракциона, а также его техническое состояние, условия эксплуатации и обслуживания.

«Все закончилось хорошо. Никакие трудности не смогут омрачить нам новогоднего настроения. Отдыхайте и берегите себя», - написал в своем Telegram-канале губернатор области Олег Мельниченко.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что спасатели выехали на место сразу после получения информации об остановке колеса обозрения.